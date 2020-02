Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Febbraio 2020

Con l’arrivo di Febbraio 2020, Tamashii Nations/Bandai Spirits nei prossimi giorni si prepara a distribuire in tutto il territorio Italiano, tantissimi nuovi prodotti per i collezionisti grazie al distributore Italiano ufficiale Cosmic Group. Come ogni mese vi abbiamo preparato una selezione di action figure che a breve arriveranno nei vostri negozi di fiducia e negli store ufficiali.

Siegfried de Dubhe Alpha (Myth Cloth EX-Saint Seiya)



Dubhe Alpha Siegfried, in Italia conosciuto con il nome di Orion, per la linea Saint Cloth Myth EX è la prima uscita dedicata alla saga dei God Warriors di Asgard.

Mazinga Z DC Damaged Ver. Anime Color GX-70 SPD

Bandai annuncia per la linea Soul Of Chogokin il Mazinga Z Damaged Ver. in versione anime color. Il robot sarà uguale idendico al suo predecessore, ovvero il GX-70D solo che a differenza i colori saranno quelli della versione anime. Il robot sarà dotato di numerosi punti di snodo, effetti e parti intercambiabili.

Tsunade (Naruto Shippuden) – Figuarts Zero Relation

Tamashii Nations continua la sua serie di statue per la linea Figuarts ZERO dedicate a Naruto. La terza e ultima uscita è dedicata a Tsunade. Questa particolare linea ha le figure che sono combinabili grazie alle basette sagomate in modo tale che si incastrino perfettamente a formare un diorama.

Edward Newgate (One Piece) – Figuarts Zero

Bandai Spirits annuncia la seconda e ultima uscita, di Edward Newgate (conosciuto come Barbabianca) dedicate al mondo di One Piece per la linea Figuarts Zero. Anche in questo caso la statua potrà essere assemblata con la prima uscita di Portuguese D. Ace per formare un bellissimo diorama.