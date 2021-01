Anno nuovo, Figure nuove… non è così il detto? Con l’arrivo del nuovo anno siamo pronti a tuffarci in un mare di nuovissime action figure e a scoprire cosa arriverà nelle nostre collezioni personali. Ovviamente non mancheremo di aggiornarvi ogni mese con il consueto appuntamento mensile dedicato alle nuove uscite delle figure prodotte da Tamashii Nations.

Tutti questi prodotti saranno negli negli store online e nei negozi Italiani nei prossimi giorni grazie al distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.

I protagonisti di queste uscite sono personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Dragon Ball Z, One Piece, Avengers, Saint Seiya ma non solo… scopriamoli insieme!

Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Gennaio 2021

Prodotti in uscita:

Piccolo (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Il carismatico Piccolo torna nella serie S.H. Figuarts di Tamashii Nations in una nuova edizione 2.0 La figure ha articolazioni super potenziate che permettono un’ottima posabilità. Nella scatola, inoltre, troverete anche mani, teste e braccia intercambiabili.

Son Gohan Kid Era (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Il giovane Son Gohan nella versione Kid Era arriva per la linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations La figure sarà perfettamente dettagliata, articolata everrà dotata di diversi accessori tra cui: parti intercambiabili per i capelli e il volto, mani opzionali, Dragon radar e la Sfera del Drago di Namecc a una stella.

Iron Man Mark 85 (I am Iron Man Edition) – S.H. Figuarts

Direttamente da “Avengers Endgame” ecco la nuova S.H. Figuarts di Tamashii Nations dedicata ad Iron Man Mk 85, dalla scena in cui pronuncia l’indimenticabile “Io sono Iron Man”. Nella confezione troverete numerosi accessori d’eccezione: mani opzionali, una testa intercambiabile, parti per effetti e un stand display.

Scarlet Witch (Avengers Endgame) – S.H. Figuarts

Da “Avengers Endgame” ecco la nuova action figure di Scarlet Witch. Oltre alla figure nel box troveremo: mani e volti intercambiabili e parti per simulare gli effetti dei suoi poteri.

Mizar Zeta Syd (Saint Seiya) – Myth Cloth EX

Syd di Mizar, Cavaliere di Asgard, arriva nella linea Saint Cloth Myth EX. Come sempre i dettagli della colorazione e della scultura sono fantastici. Nella scatola troverete numerosi volti intercambiabili, mani opzionali, mantello, parti per l’armatura e lo scheletro per montare il totem. Assolutamente da non perdere.

Space Pirate Battleship Arcadia (Capitan Harlock) – Soul of Chogokin GX-93

La mitica astronave Arcadia di Capitan Harlock torna nella serie Soul of Chogokin con questo fantastico GX-93. La nave realizzata in plastica e metallo, è lunga ben 43 cm ed è super dettagliata. Dispone di effetti luminosi e sonori: grazie a un telecomando potrete ascoltare parti di brani musicali, voci e suoni tratti direttamente dall’anime. Nella scatola troverete anche uno stand display.

Luffy (Luffytaro) One Piece – Figuarts Zero

Tamashii Nations presenta una nuova linea di Figuarts Zero tratte da One piece nell’arco narrativo di Wano. La prima uscita è quella di Luffy (Luffytaro), alto circa 13 cm e con una colorazione davvero magnifica. Acquistando Luffytaro e tutti gli altri personaggi della serie (Tony Tony Chopper Chopaemon, Usopp Usohachi, Zorojuro, Sanji Sangoro, Brook Honekichi, Nico Robin Orobi, Nami Onami e Franky Franosuke) potrete ricreare un fantastico diorama con l’intera Ciurma di Cappello di Paglia.

Doraemon (Stand by me Doraemon 2) – Figuarts Zero

In occasione dell’uscita del film d’animazione “Stand by me Doraemon 2”, Tamashii Nations presenta una nuova serie di prodotti imperdibili dedicati al protagonista e ai suoi amici. Questa Figuarts Zero dedicata a Doraemon dispone di una base stand.

Eva 02 2020 Production Mode – Metal Build

In occasione del nuovo film di Evangelion, in uscita nel 2021 è in arrivo un nuovo Metal Build dell’Evangelion modello EVA-02! La figura avrà una nuova colorazione con sfumature argentate davvero magnifiche e dispone di numerosi accessori e armi. Il set includerà: mani opzionali, 2 Progressive Knife, Thunder spear, Counter Sword, Pallet Rifle, pistola, Umbilical cable, Joint set, display stand e tantissimo altro! La figure è in scala con il metal Build Eva 01 già uscito precedentemente.

RS MS-06F-2 ZAKU II F-2 Type Ver. Anime – The Robot Spirits

Nuova uscita per la linea Robot Spirits, dal mondo di Gundam arriva il MS-06F-2 ZAKU II F-2 TYPE in versione A.N.I.M.E.. Inclusi nella scatola troveremo numerosi accessori, come il bazooka e la pistola, parti intercambiabili e parti per gli effetti.