Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Giugno 2020

Dopo due mesi di stop eccoci finalmente tornati con il nostro appuntamento mensile che ci informa di tutte le uscite delle action figure prodotte da Tamashii Nations per il mese di Giugno 2020. Grazie al distributore ufficiale Italiano Cosmic Group, l’azienda è pronta a portare sul nostro territorio, tutti i nuovi prodotti che i collezionisti e gli appassionati stavano aspettando da mesi. Tutti questi prodotti arriveranno nei negozi e negli store ufficiali nei prossimi giorni con tantissimi protagonisti che hanno come protagonisti i personaggi tratti dalle vostre serie preferite.

Son Goku Ultra Istinto (Dragon Ball Super) – S.H. Figuarts

A grandissima richiesta dai fan, arriva finalmente la SH Figuarts di Son Goku Ultra Instinct, direttamente da Dragon Ball Super. La figure ha ottimi dettagli e dispone di volti e mani intercambiabili e di parti per gli effetti.

Son Goku Ultra Istinct è disponibile su Amazon

Harley Quinn (Birds of Prey) – S.H. Figuarts

Direttamente dal film Brirts of Prey arriva una nuova action figure di Harley Quinn per la linea S.H.Figuarts. Come sempre troveremo una grande qualità di scultura e di colorazione (tutti i suoi tatuaggi sono stati fedelmente riprodotti) e sarà accompagnata da una valanga di accessori e parti opzionali.

Freddie Mercury (Live Aid) – S.H. Figuarts

Direttamente dall’indimenticabile Live Aid del 1985, ecco la nuova figure di Freddie Mercury che torna nella serie SH Figuarts. La figure ha ottimi dettagli e dispone di moltissime articolazioni, con mani e volti intercambiabili e un microfono con stand.

Detective Conan Tracking Mode – S.H. Figuarts

E’ arrivata la nuova action figure di Detective Conan per la serie SH Figuarts di Tamashii Nations. La figure ha numerosi dettagli e dispone di diversi accessori tra cui: volti e mani intercambiabili (inclusa una mano con badge), occhiali e uno skatebord. In più grazie alla presenza di magneti la figura può stare dritta sullo skatebord.

Io Scylla (Myth Cloth EX)

Direttamente dall’anime di Saint Seiya arriva l’ultima proposta della linea dedicata ai Generali di Poseidon. Stiamo parlando di Io Scylla in Italia conosciuto con il nome di Kira, per la linea Saint Cloth Myth EX. Il set oltre al cavaliere include mani e volti intercambiabili, parti opzionali per i capelli e parti dell’armatura per poter ricreare il totem.

Combattler V Full Action GX-90 Soul of Chogokin

La quinta e nuova uscita per la serie Soul of Chogokin Full Action è questo fantastico Combattler V GX-90. La figure è realizzata in plastica e metallo e dispone di numerose articolazioni. Inoltre inclusi nella confezione troverete diversi accessori tra cui: mani intercambiabili, due Yo Yo Spaziali, Spin Twin Lancer set, Atomic Burner, Big Blast, stand display e tantissimo altro ancora.

GX-XX01 Project XX Weapon Set 01 D.C.

Tamashii Nations ci presenta la serie di accessori Project XX, da utilizzare con i vostri GX della serie Dynamic Classic. Gli accessori sono realizzati in plastica e metallo e potranno rendere davvero unici i vostri robot. Nel set troverete: XX-1L/R Rocket Punches, XX-2 Photo Flamethrower, XX-3 Six-Missile Arm Shooters, 6 missili warhead, XX-4 Lightspeed Breaker Disks, shooting disk, XX-5 Magnetic Arm, Mini-Fo, XX-6 Megaton Crane, display base, statua di Mazinger Z e un Hover Pilder.

Aokiji (One Piece) – Figuarts Zero

Ritorna con la seconda uscita per la linea Figuarts Zero il secondo dei tre Generali della Marina Aokiji. Come sempre ogni statua è dotata di effetti speciali realizzati con il sapiente uso di plastiche trasparenti che rendono queste creazioni davvero uniche.

GFF Gundam RX-78-2 40TH ANN Limited (Ristampa)

In occasione del suo 40° anniversario, Tamashii Nations decide di ristampare il Gundam RX-78-2, che arriva nella prestigiosa serie Gundam Fix Figuration Metal Composite. Questo magnifico robot è alto circa 18 cm ed è realizzato sia in plastica che metallo . Tra i diversi accessori troverete armi e parti intercambiabili.

GFF Gundam RX-78-2 40TH ANN Limited è disponibile su Amazon