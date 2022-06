Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Giugno 2022: continuano ad accumularsi gli enormi ritardi delle consegne a causa dei problemi di trasporti ai porti cinesi, quindi le uscite di Maggio 2022 e una parte delle uscite di Aprile sono state slittate al momento a Giugno, speriamo che nei prossimi mesi le consegne si sistemino e non subiscano ulteriori ritardi. Come sempre i prodotti descritti qui sotto saranno distribuiti negli store online e nei negozi dal distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.

I protagonisti delle uscite di giugno 2022 sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Demon Slayer, Dragon Ball Z, Saint Seiya e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Giugno 2022

Prodotti in uscita:

Nobara Kugisaki (Jujutsu Kaisen) – S.H. Figuarts

Nobara Kugisaki, direttamente da Jujutsu Kaisen, arriva nella serie S.H. Figuarts di Tamashii Nations! La figure ha ottimi dettagli ed è dotata di articolazioni, mani e volti intercambiabili e del martello.

Zoro e Nami – The 100th Anniversary of WT100 Great Pirates 100 Views Drawn by Eiichiro Oda (One Piece) – Figuarts Zero

Seconda e terza uscita della linea Figuarts Zero ispirate all’illustrazione di Eiichiro Oda creata per celebrare i personaggi preferiti di One Piece, scelti con il contest “World Top 100”. Unendo Nami e Zoro alle Figuarts Zero di Luffy (venduta separatamente) potrete creare un fantastico diorama!

Akaza Upper Three (Demon Slayer) – Figuarts Zero

Direttamente da Demon Slayer il Treno Mugen, arriva Akaza raffigurato in questa stupenda Figuarts Zero durante la battaglia contro Kyojuro Rengoku! I dettagli di scultura e pittura sono come sempre ottimi.

Super Sailor Moon – Bright Moon & Legendary Silver Crystal (Sailor Moon Eternal) – Figuarts Zero

Direttamente da “Sailor Moon Eternal” ecco la Figuarts Zero Chouette di Super Sailor Moon! Comodamente seduta su una mezza luna, questa Sailor Moon ha fantastici dettagli di scultura e pittura. Assolutamente da non perdere!

Yuji Itadori (Jujutsu Kaisen) – Figuarts Zero

Tamashii Nations presenta una nuova serie di statue per la linea Figuarts Zero ispirata a Jujutsu Kaisen. Yuji Itadori viene raffigurato in una posa super spettacolare, durante l’attacco Black Flash.

Zeta Alcor Bud (Saint Seiya) – Myth Cloth EX

Alcor Bud arriva finalmente nella serie Saint Cloth Myth EX! Come sempre nessun dettaglio è stato tralasciato, e il myth è dotato di numerose articolazioni. Nella scatola troverete anche due pugnali, volti e mani intercambiabili, il mantello, parti per la maschera e tanto altro ancora!

Itadori, Fushiguro e Nobara (Jujutsu Kaisen) – Figuarts Mini

Nuove uscite per la linea Figuarts Mini: da Jujutsu Kaisen ecco Yuji Itadori, Megumu Fushiguro e Nobara Kugisaki! La figure hanno ottimi dettagli e dispongono di stand display e braccia intercambiabili.

Daitetsujin 17 GX-101 – Soul of Chogokin

La nuova proposta di Tamashii Nations per la linea Soul of Chogokin è il nuovo GX-101 Daitetsujin 17! Il robot, realizzato in plastica e metallo, ha fantastici dettagli, è trasformabile e gli occhi si illuminano. Nella scatola inoltre, troverete delle mani intercambiabili, due Sub Machine, higcon Jet, Shigcon Tank e Graviton Unit.

La nostra scelta

Anche questo mese la nostra scelta personale ricade sulle ultime due uscite finali del diorama di One Piece per la linea Figuarts ZERO (qui potete leggere la nostra recensione) tratte direttamente da una illustrazione ufficiale di Eiichiro Oda! Le tre figure di Luffy e Chopper, Zoro e Nami, sono raffigurate in una base di un cumulo d’oro e avranno un’altezza di circa 20 cm, solo Nami toccherà i 28 cm grazie a una posa più dinamica.