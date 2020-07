Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Luglio 2020

Eccoci nuovamente tornati con il nostro appuntamento mensile dedicato alle uscite di action figure prodotte da Tamashii Nations per il mese di Luglio 2020. Tutti questi prodotti saranno in distribuzione a breve nei negozi specializzati e dai vostri rivenditori di fiducia grazie al distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.



Jackie Chun (Dragon Ball) – S.H. Figuarts

Arriva una nuova uscita della serie di S.H. Figuarts ispirate a Dragon Ball questa volta dedicata a Jackie Chun, alter ego del Maestro Muten. L’action figure come sempre sarà molto dettagliata e corredata di numerosi accessori tra cui: volti e mani intercambiabili, un microfono e una sfera del drago.

Sagat (Street Fighter V) – S.H. Figuarts

Direttamente da Street Figter V una nuova uscita per la serie di SH Figuarts dedicata questa volta a Sagat. La figure ha fantastici dettagli e dispone di diversi accessori tra cui: un volto e alcune mani intercambiabili, parti per effetti e lo sfondo in cartoncino ispirato al livello di combattimento del videogioco.

Iron Man Mark 85 Final Battle (Avengers Endgame) – S.H. Figuarts

Direttamente da “Avengers Endgame” ecco la nuova S.H. Figuarts di Iron Man MK-85 Final Battle. Grazie ai tantissimi accessori che troveremo all’interno, potremmo ricreare tante scene ultra spettacolari ispirate al film. Nella scatola troveremo una testa intercambiabile con le fattezze di Tony Stark, delle mani opzionali, energy blade, repulsori, nano lighting recofuser e parti per effetti.

Captain America Final Battle (Avengers Endgame) – S.H. Figuarts

Seconda action figure di Captain America per la linea S.H Figuarts ispirata ad Avengers Endgame. Con questa bellissima figure potrete replicare la scena clou del film, con Capitan America che impugna Mjolnir, il mitico martello di Thor. Nella scatola troverete numerosi accessori tra cui: delle mani intercambiabili, lo scudo, lo scudo danneggiato, gli effetti dei fulmini e Mjolnir.

Merak Beta Hagen (Myth Cloth EX)

Merak Beta Hagen è il secondo Cavaliere della saga di Asgard a entrare nella serie Myth Cloth EX di Tamashii Nations. Il set include, oltre alla figure, mani e volti intercambiabili, una parte opzionale per il petto e lo scheletro per costruire il totem.

Kizaru Borsalino (One Piece) – Figuarts Zero

Ritorna con la terza ed ultima uscita per la linea Figuarts Zero il terzo dei tre Generali della Marina Kizaru Borsalino. Ogni figure è dotata di effetti speciali realizzati con il sapiente uso di plastiche trasparenti che rendono queste creazioni davvero uniche e dinamiche.

Gilgamesh (Fate/Grand Order – Absolute Demonic Battlefront: Babylonia) – Figuarts Zero

Tamashii Nations è lieta di presentare la nuova uscita per la serie Figuarts Zero: ecco Gilgamesh direttamente da Fate/Grand Order – Absolute Demonic Battlefront: Babylonia. Come sempre tutti i dettagli dalla scultura alla pittura sono davvero notevoli.

Barbatos Lupus Rex Gundam MRS

Dall’anime “Iron Blooded Orphans” ecco una nuova figure del Barbatos Lupus Rex, per la serie Robot Spirits. L’action figure ha ottimi dettagli e articolazioni potenziate. Come sempre all’interno ci saranno mani intercambiabili e alcuni accessori.