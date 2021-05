Il mese scorso è passato così velocemente che non ci siamo neppure resi conto che è già arrivato il momento di presentarvi tutte le nuove uscite di Tamashii Nations per il mese di Maggio 2021. Questi prodotti arriveranno nei prossimi giorni nei negozi Italiani e negli store online grazie al distributore ufficiale Italiano Cosmic Group. I protagonisti di questo mese sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Gordian, Dragon Ball Z, Avengers, Jujutsu Kaisen e Gundam … scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Maggio 2021

Prodotti in uscita:

Raditz (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Raditz, il fratello biologico di Son Goku, arriva nella linea S.H. Figuarts. La figure è davvero massiccia e ha incredibili dettagli nello sculpt, in particolare nei capelli. Nella scatola troverete dei volti alternativi, delle mani intercambiabili e una paio di braccia opzionali.

Gamora (Avengers Infinity War) – S.H. Figuarts

Direttamente da “Avengers Infinity War” arriva nella serie S.H. Figuarts Gamora. Nella confezione oltre alla figure troverete anche la spada e il coltello che le erano stati dati da Thanos. Sono inclusi nel set anche altri acessori: il blaster di Star-Lord, mani volti intercambiabili e uno stand.

Gordian GX-95 – Soul of Chogokin

Dopo tantissimi anni e un’enorme richiesta da parte dei fan, arriva l’attesissimo Gordian per la linea Soul of Chogokin di Tamashii Nations. Gordian riesce a conciliare la proporzione tra i tre diversi mecha ed una eccellente posizionabilità prima e dopo l’inserimento dei robot uno dentro all’altro. Nella confezione oltre ai tre principali robot (Protesser, Delinger, Garbin) trovate anche la figure in scala articolata di Daigo e la sua fida mecha-pantera Clint. Inlcusi inoltre numerosi tra armi ed accessori per i vari mecha e uno stand.

Yuji Itadori (Jujutsu Kaisen) – S.H. Figuarts

Dal nuovo fenomeno anime-manga Jujutsu Kaisen, arriva una nuova serie di figure per la linea S.H. Figuarts dedicate ai protagonisti della saga. La prima figure a essere proposta è quella di Yuji Itadori, che come sempre oltre a essere supe-articolata sarà dotata di numerosi accessori iconici e parti intercambiabili.

Ryomen Sukuna (Jujutsu Kaisen) – Proplica

Nuova chicca nella linea Proplica, dedicatata questa volta alla replica in scala 1:1 di Jujutsu Kaisen. Il tremendo dito-talismano proveniente dalle spoglie dello spettro bifronte Ryomen Sukuna, viene riprodotto in tutta la sua crudezza in un packaging davvero spettacolare e a tema.

Gundam F91 CHRONICLE WHITE Ver. – Metal Build

In arrivo la nuova versione con colorazione bianca del mitico Metal Build dedicato al Mobile Suit Gundam F91. La linea Metal Build oltre ad avere i robot di altissima qualità, include accessori ed armamenti in abbondanza, per rendere l’esperienza collezionistica sempre più fedele al feeling della serie animata.

La nostra scelta

Da amanti dei robottoni giapponesi la nostra scelta per questo mese è senza ombra di dubbio il GX-95 Gordian. Finalmente dopo anni di richieste da parte dei fan, Tamashii Nations ha deciso di rilasciare uno dei robot che ha segnato l’infanzia di molti di noi compreso il sottoscritto. Anche se il robot non è esente da difetti, come le più discusse parti vuote in bella vista, il mecha è stato progettato appositamente in modo da vedere il robot più piccolo incastrato dentro a quello più grande. Anche se la posabilità non è come quella di un’action figure resta comunque buona, ma la vera chicca secondo noi resta la mega basetta su cui esporre tutti e tre i robot in bella vista con tutte le armi appoggiate negli appositi alloggi. Insomma se Gordian è uno di quelli che mancano nella vostra collezione personale, è arrivato il momento di recuperarlo prima che vada completamente esaurito.