Velocemente è passato un’altro mese e come di consueto siamo ritornati con il nostro appuntamento fisso mensile dedicato a Tamashii Tations, ma cosa ci riserverà marzo 2021? Tutti questi prodotti saranno nei negozi Italiani e negli store online nei prossimi giorni grazie al distributore ufficiale Italiano Cosmic Group. I protagonisti di queste uscite sono personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Dragon Ball Z, Demon Slayer, One Piece , Saint Seiya ma non solo… scopriamoli insieme!

Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Marzo 2021

Prodotti in uscita:

Bardack (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Bardack arriva ad arricchire la notevole line-up dei personaggi tratti da Dragon Ball Z presenti nella linea S.H.Figuarts. Come sempre, oltre a numerosi punti di snodo per una super posabilità, la figure è dotata di mani e volti intercambiabili, nonchè di accessori ed effetti.

Dr. Strange Battle on Titan (Avengers Infinity War) – S.H. Figuarts

Nuova versione della S.H. Figuarts di Dr. Strange, direttamente da “Avengers Infinity War”. La figure ha nuovi dettagli di scultura, nuovi accessori e un mantello in vera stoffa. Nella scatola, oltre alla figure, troverete: una testa intercambiabile, della mani opzionali, parti per effetti e una spada.

Dancouga Black Wing GX-94 – Soul of Chogokin

Il Dancouga in versione Super-Animal God Black Wing arriva nella serie Soul of Chogokin con questo nuovo GX-94. Potrete trasformare il robot dalla modalità Fighter a quella Humanoid e potrete unire il GX-94 Black Wing al GX-13R Dancouga Renewal (venduto separatamente) per creare il Final Dancouga. Nel box oltre al robot troverete, delle mani opzionali e lo stand display.

Aiolos Sagittarius (Saint Seiya) – Myth Cloth EX Revival

Sagittarius Aiolos si aggiunge alla serie Saint Cloth Myth EX, in nuova versione, con nuova colorazione riveduta e corretta . Come sempre nella scatola troverete le parti per il totem e per l’armatura, oltre a mani e volti intercambiabili, alla mini figura di Baby Athena che nella precedente versione non c’era.

Roronoa Zoro (Zorojuro) One Piece – Figuarts Zero

Questo mese ben tre uscite per One Piece dedicato alla saga di Wano. La quarta figure che arriverà nei negozi sarà quella di Zoro (Zorojuro), alto circa 11 cm. Acquistando Zoro (Zorojuro) e tutti gli altri personaggi della serie (Tony Tony Chopper Chopaemon, Usopp Usohachi, Luffytaro, Sanji Sangoro, Brook Honekichi, Nico Robin Orobi, Nami Onami e Franky Franosuke) potrete ricreare un fantastico diorama con l’intera Ciurma di Cappello di Paglia.

Sanji (Sangoro) One Piece – Figuarts Zero

La seconda uscita del mese ma la settima del diorama dedicato a One Piece è quella di Sanji (Sangoro). La figure alta circa 14 cm, al suo interno conterrà due volti intercambiabili: un volto per Sanji e uno per la Figuarts Zero di Zoro.

Brook (Honekichi) One Piece – Figuarts Zero

Terza e ultima uscita per questa terza wave è quella di Brook (Honokichi). La statica è alta circa 23 cm e all’interno della scatola troveremo anche la figure di Otama e un volto intercambiabile.

Nezuko Kamado (Demon Slayer) – Figuarts Zero

Non poteva certamente mancare nella line-up di questa serie di statue Tamashii Nations dedicate a Demon Slayer la mitica sorellina di Tanjiro, ovvero Nezuko Kamado. Oltre alla solita grande qualità di scultura si aggiungono effetti dinamici ottenuti con il sapiente uso di plastica trasparente ed un volto intercambiabile.

Merlin The Mage of Flowers (Fate/Grand Order) – Figuarts Zero

Una bellissima figure statica per la serie Figuarts Zero di Merlin, direttamente da “Fate/Grand Order Absolute Demonic Front Babylonia.

RX-78GP01Fb Gundam GP01 Full Burnern – THE ROBOT SPIRITS ver. A.N.I.M.E.

Il fantastico RX-78GP01Fb Gundam GP01 Full Burnern arriva nella serie THE ROBOT SPIRITS ver. A.N.I.M.E.. L’action figure ha fantastici dettagli e arriva con tantissimi accessori e parti intercambiabili.