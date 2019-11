Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Novembre 2019

Tamashii Nations nel mese di novembre grazie al distributore Italiano Cosmic Group è pronta a rilasciare tantissime nuove action figure

In questi giorni Bandai e Tamashii Nations stanno distribuendo nel territorio Italiano le nuove uscite ufficiali dei nuovi prodotti tramite il loro distributore ufficiale Cosmic Group. Anche questo mese abbiamo fatto una selezione delle figure più interessanti che stanno per arrivare negli store online e nei vostri negozi di fiducia.

Broly (Dragon Ball Super: Broly) – S.H. Figuarts

Tamashii Nations annuncia per la serie S.H. Figuarts le nuova figure di Broly direttamente dal film Dragon Ball Super: Broly. La figure come sempre sarà completamente snodata e sarà corredata di parti intercambiabili.

Broly è disponibile su Amazon

Ultraman Suit ver7

Per la linea S.H.Figuarts di Tamashii Nations dedicata al mondo di Ultraman The Animation, arriva il secondo Ultraman ver 7. La Figure è dotata di numerosi punti di snodo, effetti e parti intercambiabili. La Figure è dotata di numerosi punti di snodo, effetti e parti intercambiabili.

Ultraman Suit ver7 è disponibile su Amazon

Great Mazinger Anime Color Ver – Soul Of Chogokin GX-73SP

Bandai annuncia per la linea Soul Of Chogokin il Great Mazinger in versione anime color. Il robot sarà uguale idendico al suo predecessore, ovvero il GX-73 solo che a differenza i colori saranno quelli della versione anime. Il robot sarà dotato di numerosi punti di snodo, effetti e parti intercambiabili.

Great Mazinger Anime Color ver – Soul of Chogokin GX-73SP è disponibile su Amazon

Chrisaore Krisna (Myth Cloth EX)

Direttamente dall’anime Saint Seiya ecco l’ultima proposta della linea dedicata ai Generali di Nettuno. Stiamo parlando di Chrosaore di Krisna, Uno dei potenti generali del di Nettuno.

One Piece Figuarts ZERO Animation 20th Anniversary

Sanji

Sanji – Figuarts Zero è disponibile su Amazon

Jinbei

Tony Tony Chopper

Tony Tony Chopper è disponibile su Amazon

Anche questo mese Bandai Spirits annuncia la terza uscita di 3 nuove figure (Sanji, Jinbei e Tony Tony Chopper) dedicate al mondo di One Piece per la linea Figuarts ZERO per festeggiare il 20° anniversario della serie animata che andranno a comporre un bellissimo diorama con tutte le precedenti uscite.

FIGUARTS Zero CHOUETTE Sailor Moon

Sailor Uranus

Sailor Uranus è disponibile su Amazon

Sailor Neptune

Sailor Neptune è disponibile su Amazon

Ecco altre 2 uscite della linea Figuarts Zero dedicate al brand di Sailor Moon con protagoniste Sailor Uranos e Sailor Neptune, queste due statue sono in scala 1/12 realizzate in plastica molto dettagliate che grazie alla base sagomata si possono unire creando un unico diorama.

Movie Realization – Ashigaru First Order Storm Trupper

Star Wars Ashigaru Stormtrooper è disponibile su Amazon

Una nuova figure dal mondo di Star Wars re-interpretata dalla Bandai per la linea Bandai Movie Realization in stile samurai con il personaggio Storm Trupper del Primo Ordine, le truppe imperiali specializzate nei combattimenti in ambienti innevati.