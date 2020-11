Siamo arrivati a Novembre e come di consueto arriva il nostro appuntamento fisso mensile dedicato alle nuove uscite di action figure prodotte da Tamashii Nations. Tutti questi prodotti saranno negli scaffali dei negozi e negli store online tra pochissimi giorni grazie al distributore ufficiale Cosmic Group. I protagonisti di queste uscite sono personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Saint Seiya, Dragon Ball, Naruto, Avengers ma non solo…scopriamoli insieme!

Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Novembre 2020

Prodotti in uscita:

Jiren Final Battle (Dragon Ball Super) – S.H. Figuarts

Finalmente arriva la S.H. Figuarts di Jiren in versione Final Battle, come appare nella battaglia finale contro Son Goku nel Torneo del Potere in Dragon Ball Super. La figure ha nuovi dettagli di sculpt, in particolare nella muscolatura del petto e delle braccia, molto più massiccia rispetto alla precedente versione. Il set oltre la figura di Jiren, include tre parti opzionali per la testa, mani intercambiabili e parti per gli effetti.

Bulma’s Motorcycle (Dragon Ball) – S.H. Figuarts

Nella serie S.H. Figuarts arriva la moto di Bulma tratta dal primo espisodio della prima serie di Dragon Ball. Il modellino è super dettagliato e ha alcune parti realizzate in plastica traslucida e altre parti in metallo. Nella scatola oltre la moto troviamo: uno stand display con logo del Capsule Corp, parti opzionali per la S.H. Figuarts di Bulma (venduta separatamente) e una mini figure statica di Son Goku.

Batman 1989 – S.H. Figuarts

Tamashii Nations presenta una nuova S.H. Figuarts ispirata al fantastico film “Batman” diretto da Tim Burton nel 1989. La somiglianza con Michael Keaton è davvero notevole e i dettagli del viso sono accuratissimi. Il mantello è realizzato in stoffa e nella scatola troverete diversi accessori tra cui: mani opzionali, Batarang, Grappling gun e Gauntlet.

Captain America (Avengers Endgame Cap vs Cap) – S.H. Figuarts

Captain America torna nella serie SH Figuarts, stavolta direttamente da “Avengers Endgame” durante i viaggi nel tempo. L’action figure è alta circa 17 cm, ha diverse articolazioni e ottimi dettagli. Nella confezione, oltre alla figure, troverete parecchi accessori tra cui: una testa opzionale senza maschera e con due volti intercambiabili, lo scudo, delle parti per effetti per lo scudo e diverse mani.

Loki (The Avengers) – S.H. Figuarts

Direttamente dal primo e iconico dil sugli Avengers, ecco Loki presentato da Tamashii Nations nella serie S.H. Figuarts. La figura è ricca di dettagli e dispone di numerosi accessori: il bastone (grande e piccolo), il Tesseract, l’elmetto e varie parti intercambiabili.

Jamian Crow (Saint Seiya) – Myth Cloth

Nuova uscita per la vostra collezione dei Myth Cloth Classic , arriva il mitico Jamian o Damian, SIlver Saint del Corvo. Come sempre abbondano accessori, parti di armatura, punti di snodo e tutto quanto rende questa linea un must per i collezionisti dei Cavalieri dello Zodiaco.

Aphrodite Pisces Revival (Saint Seiya) – Myth Cloth EX

Dopo diversi anni arriva la ristampa di Aphrodite Pisces EX. Anche questa versione conterrà diversi accessori, come le tre rose, di colori differenti: rossa, nera e bianca. Nella scatola inoltre troveremo anche le parti per l’armatura, il totem per l’armatura, dei volti intercambiabili, delle mani opzionali e il mantello.

Milo Scorpio (Saint Seiya Soul of Gold) – Myth Cloth EX

Direttamente dalla serie Saint Seiya Soul of Gold torna la ristampa di Milo Scorpio EX. L’armatura può essere tolta per creare il totem. Inoltre nella scatola troverete volti e mani opzionali.

Sasuke (Naruto Shippuden) – Figuarts Zero

Seconda uscita del nuovo triptico di statue dedicate a Naruto Shippuden. Dopo Naruto Uzumaki arriva Sasuke per la linea Figuarts Zero di Tamashii Nations. La statua può essere esposta da sola o anche combinata con le altre due della stessa linea, creando un diorama davvero incredibile.

Ereshkigal (Fate Grand Order) – Figuarts Zero

Ecco una nuova Figuarts Zero ispirata a “Fate/Grand Order Absolute Devil Battlefront Babylonia”. La figure ha stupefacenti dettagli di colorazione e scultura.

Nargacuga (Monster Hunter) – S.H. MonsterArts

Anche Monster Hunter arriva nella serie S.H. MonsterArts di Tamashii Nations. Questo magnifico Nargacuga è iper dettagliato e dispone di diverse code intercambiabili, per ricreare le più belle scene del videogame. La prima stampa della figure è fornita anche di uno speciale bonus: la mini figure di un cacciatore.