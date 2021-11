A causa dei problemi dovuti ai porti in Cina, tutte le uscite dei mesi di settembre e ottobre 2021 sono andate a raggrupparsi nel mese di novembre, quindi amici collezionisti , preparatevi perchè nei prossimi giorni arriveranno dei container carichi di action figure nel vero senso della parola .Tutti questi prodotti saranno in arrivo nei prossimi giorni nei negozi Italiani e negli store online grazie al distributore ufficiale Italiano Cosmic Group. I protagonisti di questo mese sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Demon Slayer, Dragon Ball Z, John Walker (Falcon and the Winter Soldier), Saint Seiya e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Novembre 2021

Prodotti in uscita:

Tenshinhan e Chaoz (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Direttamente da Dragon Ball Z, ecco Tenshinham (Tensing) e il suo piccolo amico Chaoz (Riff) che arrivano nella linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations! Le due figure hanno ottimi dettagli e dispongono di alcuni accessori tra cui: volti e mani intercambiabili per Tenshinham e alcune mani opzionali per Chaoz.

Captain America (John Walker) (Falcon & Winter Soldier) – S.H. Figuarts

Dalla serie TV “The Falcon and the Winter Soldier” in esclusiva su Disney+, arriva la nuova S.H. Figuarts di John F.Walker nei panni del nuovo Captain America! La figure oltre ad avere ottimi dettagli, dispone di diversi accessori: l’immancabile scudo, parti per effetti, mani intercambiabili, pistola e altro ancora!

Sailor Pluto e Sailor Saturn Anime Color Edition (Sailor Moon) – S.H. Figuarts

Sailor Pluto e Sailor Saturn tornano nella linea S.H. Figuarts in una nuova versione, con colorazione ispirata alla serie anime anni ’90 “Pretty Guardian Sailor Moon R”. Le due figure hanno magnifici dettagli e dispongono di volti intercambiabili, mani opzionali e stand display.

Inosuke Beast Breath (Demon Slayer) – Figuarts Zero

Nuova uscita per la linea Figuarts Zero ispirata a Demon Slayer: ecco a voi Inosuke Hasiraba durante l’attacco Beast Breathing! La statica ha fantastici dettagli e dispone di una testa intercambiabile. Assolutamente da non perdere!

Getter Robot Go GX-96 (Getter Robot Go) – Soul of Chogokin

La nuova proposta di Tamashii Nations per la serie Soul of Chogokin è questo fantastico Getter Robo Go GX-96, protagonista della serie omonima! Come nell’anime, le tre machines si possono combinare in tre diverse maniere per creare i robot! Il set include anche una marea di accessori tra cui: Tomahawk, Leg Blade (x2), String, String grip, Harpoon Cannon (x2), Great Hammer, mani opzionali e tanto altro ancora!

Dohko Libra EX SoG (Saint Seiya Soul of Gold) – Myth Cloth EX

Direttamente dalla serie anime Soul of Gold, Libra Dohko God Cloth torna come ristampa nella serie Myth Cloth EX! Grazie alle parti presenti potrete creare il fantastico Totem della bilancia in versione divina! La figure dispone di articolazioni super potenziate che permettono un’ottima posabilità e di numerosi accessori: le armi per i 12 Cavalieri d’oro, mani e parti intercambiabili per il volto, capelli e armi. Inoltre, nella scatola troverete anche delle speciali parti “Athena Exclamation” da usare per i due Myth di Aries Mu e Gemini Saga (vendute separatamente).

Vegeta (Dragon Ball Z) – Imagination Works

La seconda uscita della linea Imagination Works è dedicata a Vegeta, direttamente da “Dragon Ball Z”. Grazie a una nuova tecnologia, le articolazioni di braccia e gambe sono state abilmente nascoste, per conferire alla figure ancora più realismo! Potrete esporre il Principe dei Saiyan sia in versione normale, coi capelli neri, o in versione Super Saiyan, con i capelli biondi. Nella scatola troverete anche mani intercambiabili, volti opzionali e uno stand display.

Gundam Universe: GN001 Gundam Exia, ZGMF-X10A Freedom Gundam, XXXG-01 H Gundam Heavy Arms

Arriva la sesta Wave dedicata all’universo dei Gundam e in questa sesta uscita i protagonisti saranno tre: GN001 Gundam Exia, ZGMF-X10A Freedom Gundam e XXXG-01 H Gundam Heavy Arms. Ogni Gundam è realizzato in plastica e conterrà vari accessori intercambiabili.

Gigan (2004) Great Battle Version (Godzilla Final Wars) – S.H. MonsterArts

Dal film del 2004 “Godzilla Final Wars”, ecco Gigan in versione Great Decisive Battle! L’action figure fa parte della serie S.H. Monsterarts di Tamashii Nations, ed è arricchito da parti opzionali, stand, catene e altro ancora!

Atlas Destroyer RS (Pacific Rim: The Black) – The Robot Spirits

Il nuovo Jaeger Atlas Destroyer di “PACIFIC RIM: THE BLACK” arriva nella linea The Robot Spirits di Tamashii Nations. Il mega robot dispone di numerose articolazioni, di un braccio opzionale e della frusta.

La nostra scelta

Da amanti dei robottoni giapponesi la nostra scelta per questo mese è senza ombra di dubbio il GX-96 Getter Go. Il prodotto avrà un’altezza complessiva di 18 cm (il go), sarà realizzato in plastica e metallo e dotato di basetta espositiva per esporre a piacimento i 3 mecha. Per la gioia dei fan dei robot trasformabili, le tre navicelle si potranno combinare, con la possibilità di avere i tre Getter diversi: Getter Go, il Getter Gai e il Getter Sho. Insomma se il Getter Go è uno di quelli che mancano nella vostra collezione personale, è arrivato il momento di recuperarlo prima che vada completamente esaurito.