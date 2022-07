Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Luglio 2022: continuano ad accumularsi gli enormi ritardi delle consegne a causa dei problemi di trasporti ai porti cinesi, quindi le uscite di Giugno 2022 e una parte delle uscite di Aprile sono state slittate al momento a Luglio, speriamo che nei prossimi mesi le consegne si sistemino e non subiscano ulteriori ritardi. Come sempre i prodotti descritti qui sotto saranno distribuiti negli store online e nei negozi dal distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.

I protagonisti delle uscite di luglio 2022 sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Jujutsu Kaisen, Dragon Ball Z, Saint Seiya e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Luglio 2022

Prodotti in uscita:

Zarbon (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Dopo Dodoria anche Zarbon arriva nella linea S.H. Figuarts! Grazie ai volti intercambiabili, allo Scouter e alle orecchie removibili, potrete esporre Zarbon in tanti diversi modi! Nel box inoltre troverete anche una sfera del drago con due stelle, delle mani intercambiabili e delle parti per i capelli.

» Zarbon è disponibile per l’acquisto online



Chibi Moon Anime Color Edition (Sailor Moon) – S.H. Figuarts

Sailor Chibi Moon si aggiunge alla linea di S.H. Figuarts con nuova colorazione ispirata all’anime! Come sempre, oltre alla figura articolata, nella scatola stanno incluse parti intercambaibili (mani ed espressioni del volto) e accessori iconici.

» Chibi Moon è disponibile per l’acquisto online



Piccolo (Dragon Ball Super Hero) – S.H. Figuarts

Dall’attesissimo lungometraggio animato “DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO” in uscita nel 2022 ecco una nuova linea di S.H. Figuarts dedicata ai più amati personaggi della saga di Dragon Ball Super. Come da tradizione ogni figure è dotata di numerosi punti di snodo e parti intercambiabili. Le prime quattro uscite previste sono: Piccolo, Son Goku, Vegeta e Ultimate Gohan.

» Piccolo è disponibile per l’acquisto online



Doctor Strange (Doctor Strange The Multiverse of Madness) – S.H. Figuarts

Direttamente dal film “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” ecco una nuova S.H. Figuarts di Tamashii Nations! La figure ha nuovi dettagli di scultura e colorazione ed è dotata di diverse articolazioni. Nella scatola troverete anche mani intercambiabili, parti per gli effetti e il mantello rimovibile .

» Doctor Strange sarà presto disponibile online



Limnades Casa (Saint Seiya) – Myth Cloth EX

Finalmente dopo tantissima attesa, l’ultimo dei Generali degli Abissi entra nella linea Saint Cloth Muth EX ed è Kaysa di Lymnades! La figure, realizzata in plastica e metallo, ha come sempre ottimi dettagli e numerose articolazioni. Nella scatola troverete anche mani e volti intercambiabili e parti per il totem.

» Limnades Casa è disponibile per l’acquisto online



Shiryu Dragon Final Bronze (Saint Seiya) – Myth Cloth EX

Finalmente Sirio il Dragone con l’amata Final Bronze Cloth è qui! Uno dei più amati cavalieri di bronzo torna disponibile dopo molti anni dall’ultima apparizione nella linea dei Myth Cloth. Il set include varie parti intercambiabili: quattro volti/espressioni, mani intercambiabili (tra cui le parti necessarie per ricreare la stretta di mano tra Shura e Shiryu) e la consueta armatura che può essere utilizzata per craere il simbolo del dragone.

» Shiryu Dragon Final Bronze è disponibile per l’acquisto online



Gojo, Mahito e Geto (Jujutsu Kaisen) – Figuarts Mini

Nuovo trittico di uscite per la linea Figuarts Mini direttamente da Jujutsu Kaisen ecco Satoru Gojo, Kaisen Mahito e Suguru Geto! La figure hanno ottimi dettagli e dispongono di stand display e braccia intercambiabili.

» Satoru Gojo è disponibile per l’acquisto online



» Kaisen Mahito è disponibile per l’acquisto online



» Suguru Geto è disponibile per l’acquisto online



Jet Jaguar (Godzilla Singular Point) – S.H. MonsterArts

Dalla nuova serie animata Godzilla Singular Point arriva questa action figure super articolata nella linea S.H. MonsterArts dedicata a Jet Jaguar, con tanto di armi ed accessori, come apparsi nella serie Tv.

» Jet Jaguar è disponibile per l’acquisto online



RS RX-79(G)EZ-8 Gundam EZ-8 Ver. Anime

Nuovissima uscita per la linea Robot Spirits ver.A.N.I.M.E. dedicata i mobil suite apparsi nelle varie saghe animate di Gundam. In questo caso parliamo della saga presentata nell’anime Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team. Come per ogni Mobil Suit di questa linea abbondano articolazioni, accessori, armi ed effetti.

» RS RX-79(G)EZ-8 Gundam EZ-8 Ver. Anime sarà presto disponibile online



La nostra scelta

Da fan di Saint Seiya la nostra scelta per questo mese è quella di Kaysa di Lymnades (meglio conosciuto come Lemuri), che dopo qualche anno va a chiudere definitivamente la casta dei Generali di Poseidone.