Non ci sono ancora novità per i ritardi delle consegne a causa dei problemi di trasporti ai porti cinesi, quindi le uscite di Aprile 2022 sono state slittate ad Maggio, speriamo che nei prossimi mesi le consegne si sistemino e non subiscano ulteriori ritardi. Come sempre i prodotti descritti qui sotto saranno distribuiti negli store online e nei negozi dal distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.

I protagonisti di questo mese sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Demon Slayer, Dragon Ball Z, Saint Seiya e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Maggio 2022

Prodotti in uscita:

Frieza 4th Form (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Frieza Fourth Form, come visto in “Dragon Ball Z” ritorna nella linea S.H. Figuarts! Grazie alle tante articolazioni presenti e agli accessori potrete ricreare tantissime scene dinamiche! Nella scatola troverete: due teste intercambiabili, mani, braccia e piedi opzionali, la sfera del drago di Namecc con 5 stelle e altro ancora!

Dodoria (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Direttamente da “Dragon Ball Z” ecco la S.H. Figuarts di Dodoria! Potrete scegliere di esporre Dodoria con o senza lo Scouter. Inoltre all’interno del box troverete due volti intercambiabili, una Sfera del Drago con 7 stelle e delle mani opzionali.

Deadpool (Deadpool) – S.H. Figuarts

Non ha certo bisogno di presentazioni il mutante più cafone e sregolato di casa Marvel…direttamente dalla pellicola omonima del 2016 ecco qui il mitico Deadpool!

Come sempre per la linea S.H. Figuarts, il valore aggiunto arriva dalle numerose articolazioni, nonchè da accessori, armi e parti intercambiabili molto speciali ( per craere espressioni e pose davvero folli!!) incluse nella confezione.

Shun Andromeda V2 Revival (Saint Seiya) – Myth Cloth EX

Andromeda Shun V2 torna nella linea Saint Cloth Myth EX in versione Revival! Nella scatola troverete volti e mani opzionali, le catene, parti per i capelli, lo schletro per il totem e altro ancora!

Monkey D. Luffy – The 100th Anniversary of WT100 Great Pirates 100 Views Drawn by Eiichiro Oda (One Piece) – Figuarts Zero

Tamashii Nations presenta una serie di Figuarts Zero ispirate all’illustrazione di Eiichiro Oda creata per celebrare i personaggi preferiti di One Piece, scelti con il contest “World Top 100”. Luffy sta in piedi su una montagna d’oro e ha al suo fianco una mini figure di Chopper! Unendo Luffy alle Figuarts Zero di Nami e Zoro (venduti separatamente) potrete creare un fantastico diorama!

Yamato Raimei Hakke (One Piece) – Figuarts Zero

La coraggiosa samurai di One Piece, Yamato, arriva per la prima volta nella linea Figuarts Zero Extra Battle! Yamato è raffigurata in una posa ultra dinamica, nel mezzo del suo attacco Raimei Hakke. Da notare le parti per gli effetti in palstica traslucida, che danno ancora più movimento alla scena di combattimento.

Kyojuro Rengoku Flame Ashira (Demon Slayer) – Figuarts Zero

Raffigurato in una posa spettacolare, durante l’aspra battaglia contro Akaza, ecco Kyojuro Rengoku in versione Flame Ashira per la linea Figuarts Zero! Nel box oltre al volto standard troverete anche un volto intercambiabile.

Tanjiro Kamado e Enmu (Demon Slayer) – Figuarts Mini

Due nuovae uscite per la serie Figuarts Mini: da Demon Slayer ecco Tanjiro Kamado Enmu! Le figure hanno ottimi dettagli e dispongono di stand display e braccia intercambiabili.

Getter Go Armriser GX-96X (Getter Go) – Soul of Chogokin

Imperdibile per i veri collezionisti della linea Soul of Chogoki, questo pezzo aggiuntivo per il Gx-96. Si tratta dell’unità di supporto del Getter Go vista nell’anime, ed è combinabile e compatibile ovviamente con il relativo Gx-96.

RS 06JC Zaku II Type JC ver A.N.I.M.E (Gundam) – Robot Spirits

Ancora una nuova uscita dedicata al mondo dei Gundam, per questa longeva linea di action figure. Ogni Robot Spirit è caratterizzato da numerose articolazioni, accessori ed effetti…nonchè dalla grande qualità di Tamashii Nations.

La nostra scelta

La nostra scelta del mese, questa volta cade sulla prima uscita del nuovo diorama di One Piece per la linea Figuarts ZERO tratte direttamente da una illustrazione ufficiale di Eiichiro Oda! Le tre figure di Luffy e Chopper, Zoro e Nami, sono raffigurate in una base di un cumulo d’oro e avranno un’altezza di circa 20 cm, solo Nami toccherà i 28 cm grazie a una posa più dinamica.