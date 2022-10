Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Ottobre 2022: in questi giorni sono arrivati nei negozi e negli store Italiani le uscite di ottobre delle nostre action figure preferite. Come sempre i prodotti descritti qui sotto saranno distribuiti negli store online e nei negozi dal distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.

I protagonisti delle uscite di Ottobre 2022 sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Naruto Shippuden, Dragon Ball Super – Super Hero, Saint Seiya e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Ottobre 2022

Prodotti in uscita:

Ultimate Gohan (Dragon Ball Super Heroes) – S.H. Figuarts

Arriva la quarta uscita dedicate ai personaggi tratti dal nuovo lungometraggio animato “DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO” in uscita nel 2022. Come da tradizione anche questo Gohan è dotato di numerosi punti di snodo e parti intercambiabili. Le prime quattro uscite previste sono: Piccolo, Son Goku, Vegeta e Ultimate Gohan.

» Ultimate Gohan sarà presto disponibile online



Sakura Haruno (Naruto Shippuden) – S.H. Figuarts

Dopo diversi anni di assenza, tornano nella linea S.H. Figuarts gli amatissimi protagonisti della serie manga/anime Naruto Shippuden!! Per la prima volta è arrivata anche Sakura Haruno la compagna di avventure di Naruto e Sasuke. Come sempre ogni figure è altamente articolata e posizionabile. Nella confezione troverete per ogni soggetto numerose parti intercambiabili per volti e mani, nonchè accessori, armi ed effetti.

» Sakura Haruno è disponibile per l’acquisto online



Dukemon/Gallantmon (Digimon) – S.H. Figuarts

Nuova uscita dedicata al mondo di Digimon per la linea S.H. Figuarts. Come sempre, accessori e parti intercambiabili sono inlcuse nella confezione. Il mantello realizzato in stoffa, è dotato di uno scheletro interno al bordo che permette di posizionarlo a proprio piacimento.

» Dukemon/Gallantmon è disponibile per l’acquisto online



Wild Tiger (Tiger & Bunny 2) – S.H. Figuarts

Dall’omonima serie manga-anime arrivano due nuove figure per la linea S.H. Figuarts dedicati ai protagonisti della saga. La prima uscita è quella di Wild Tiger. Ogni figure è dotata di numerose articolazioni e di parti intercambiabili (mani e testa).

» Wild Tiger è disponibile per l’acquisto online



Satoru Gojo (Jujutsu Kaisen) – Figuarts Zero

Arriva una nuova, fantastica Figuarts Zero ispirata a Jujutsu Kaisen: ecco Satoru Gojo, raffigurato durante la Hollow Technique Purple! Da notare la cura delle parti per gli effetti che donano ancora più dinamismo alla scenad’azione!

» Satoru Gojo è disponibile per l’acquisto online



Toge Inumaki, Panda e Maki Zen’in (Jujutsu Kaisen) – Figuarts Mini

Nuova infornata di uscite per la serie Figuarts Mini: sono in arrivo i vostri personaggi preferiti dalla saga di Jujutsu kaisen! In questa Wave sono in arrivo Toge Inumaki, Panda e Maki Zen’In. Ogni figuarts mini ha ottimi dettagli e dispone di stand display e braccia intercambiabili.

» Toge Inumaki è disponibile per l’acquisto online



» Panda è disponibile per l’acquisto online



» Maki Zen’in è disponibile per l’acquisto online



Tsukasa Shishio e Kohaku (Dr Stone) – Figuarts Mini

Altro giro per quanto riguarda le uscite della linea Figuarts Mini dalla saga di Dr.Stone! Questo mese sono in arrivo Tsukasa Shishio e Kahaku. Ogni figure ha magnifici dettagli e dispone di stand display e braccia intercambiabili.

» Tsukasa Shishio è disponibile per l’acquisto online



» Kohaku è disponibile per l’acquisto online



Rodan (Godzilla Singular Point) – S.H. MonsterArts

Nuova uscita per la linea S.H. MonsterArts tratta dalla serie Godzilla Singular Point. La figure è articolata ed ha un’apertura alare di circa 26cm, nel box sono inclusi anche otto mini Rodan…perfetti per craere un fantastico Diorama!

» Rodan è disponibile per l’acquisto online



Ushio Steel Saint Marine (Saint Seiya) – Myth Cloth

Nova uscita per la linea Myth Cloth e nuova uscita per la serie dedicata ai cavalieri d’acciaio, il secondo giro tocca al mitico Lear (Ushio). Invariate le caratteristiche che rendono questa serie un sempreterno best-seller: Armatura in metallo, tonnellate di parti intercambiabili (mani, volti,effetti) e una super posabilità.

» Ushio Steel Saint è disponibile per l’acquisto online



Gaiking Power Up Option Set (Gaiking) – Soul of Chogokin

Dal celebre anime, ecco qui il nuovo option set che va ad arricchire il già ricco GX-100 uscito qualche mese fa. Nel set trovate numerose parti extra per trasformare sia il Drago Spaziale che il robot Gaiking. Il Gaiking e Drago Spaziale sono venduti separatamente da questo set!

» Gaiking Power Up Option Set è disponibile per l’acquisto online



La nostra scelta

Da quando è uscito il manga di Jujutsu Kaisen qualche anno i fa, i fan sono cresciuti sempre di più e noi non siamo potuti resistere alla spettacolarità di questa opera che continua a crescere a dismisura ogni giorno di più. Fatta questa piccola parentesi, la nostra scelta questo mese ricade proprio su Satoru Gojo, raffigurato mentre esegue una delle sue tecniche più distruttive: il Kyoshiki Murasaki (Hollow Technique Purple). Gli effect violacei sono riprodotti con del PVC semi-trasparente, per un impatto visivo non indifferente.