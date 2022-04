Continuano i ritardi delle consegne a causa dei problemi di trasporti ai porti cinesi, quindi le uscite di Marzo 2022 sono state slittate ad Aprile, speriamo che nei prossimi mesi le consegne si sistemino e non subiscano ulteriori ritardi. Come sempre i prodotti descritti qui sotto saranno distribuiti negli store online e nei negozi durante il nuovo anno dal distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.

I protagonisti di questo mese sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Demon Slayer, Dragon Ball Super, Saint Seiya e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Prodotti in uscita:

Tamashii Nations presenta una nuova action figure di Krillin, direttamenete da “Dragon Ball Z”. La figure ha ottimi dettagli e dispone di mani, teste intercambiabili e di una parte per gli effetti.

» Krillin sarà a breve disponibile online



Finalmente si aggiunge alla collezione della linea S.H. Figuarts anche il personaggio di Super Saiyan Kefla direttamente dalla saga di Dragon Ball Super. Come sempre, nella confezione sono inclusi volti intercambiabili, mani di ricambio e effetti speciali extra.

» Kefla sarà a breve disponibile online



Spider-Man Black and Gold Suit (Spider-Man No Way Home) – S.H. Figuarts

Dall’attesissimo “SPIDER-MAN: No Way Home” ecco una nuova S.H. Figuarts di Tamashii Nations! Questo Spider-Man indossa il costume nero e oro, grazie alle tante articolzioni e agli accessori, può assumere numerose pose dinamiche! Nella scatola, oltre all’action figure, troverete mani, testa e occhi intercambiabili, due diverse parti per la ragnatela e tanto altro ancora!

» Spider-Man Black and Gold Suit è disponibile per l’acquisto online



Megumi Fushiguro (Jujutsu Kaisen) – S.H. Figuarts

Megumi Fushiguro, dalla serie “Jujutsu Kaisen” arriva nella linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations! Grazie alle mani opzionali incluse nella scatola potrete ricreare gli attacchi Divine Dogs, Nue e Domain Expansion! Nel box troverete anche altre parti intercambiabili e un volto opzionale da usare con la S.H. Figuarts di Yuji Itadori (venduta separatamente).

» Megumi Fushiguro è disponibile per l’acquisto online



Minosse Griffon O.C.E. (Saint Seiya) – Myth Cloth EX Metal

Il secondo dei tre Giudici Infernali, Griffon Minosse, torna nella serie Saint Cloth Myth EX in versione Original Color Edition, con nuova colorazione ispirata al manga! Il myth ha come sempre ottimi dettagli e ha a disposizione diversi accessori: volti e mani intercambiabili, parti per i capelli, lo schletro per il totem e altro ancora!

» Minosse Griffon OCE EX Metal è disponibile per l’acquisto online



King Ghidorah Special Color Ver. (Godzilla King of the Monsters) – S.H. MonsterArts

Riproposta con un’inedita colorazione per questa enorme figure tratta dal film Godzilla King of the Monsters. L’apertura alare misura oltre 50 cm ed è sostenuta da ben tre diversi supporti Stage.

Se ve lo siete fatti scappare l’altra volta, questo è il momento giusto per recuperarlo.

» King Ghidorah sarà a breve disponibile online



Kyojuro & Senjuro Rengoku (Demon Slayer) – Figuarts Mini

Due nuove uscite per la serie Figuarts Mini: direttamente da Demon Slayer ecco Kyojuro Rengoku in versione Flame Breathing e il fratello Senjuro. Le due mini figure hanno ottimi dettagli e dispongono di stand display e braccia intercambiabili.

» Kyojuro Rengoku è disponibile per l’acquisto online



» Senjuro Rengoku è disponibile per l’acquisto online

Eva 08 Gamma (Evangelion 3.0+1.0) – Robot Spirits