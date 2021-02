Eccoci ritornati con il consueto appuntamento mensile dedicato alle nuove uscite di action figure nel mese di Febbraio 2021 prodotte da Tamashii Nations. Tutti questi prodotti saranno nei negozi Italiani e negli store online nei prossimi giorni grazie al distributore ufficiale Italiano Cosmic Group. I protagonisti di queste uscite sono personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Dragon Ball Z, Demon Slayer, One Piece , Saint Seiya ma non solo… scopriamoli insieme!

Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Febbraio 2021

Prodotti in uscita:

Jeeth (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Jeeth, il secondo membro della Squadra Ginyu, arriva nella serie S.H. Figuarts. Nella scatola troveremo tantissimi accessori tra cui: mani e volti intercambiabili, Sfera del Drago di Namek, valigetta, Crushing Ball e un volto bonus da usare con la figure di Son Goku per simulare lo scambio di corpo della tecnica di Ginyu.

Thanos Final Battle Edition (Avengers Endgame) – S.H. Figuarts

Anche “l’ineluttabile” Thanos arriva nella serie S.H. Figuarts, in versione riveduta e corretta rinominata Final Battle, direttamente da Avengers Endgame. Thanos ha dei magnifici dettagli di paint e sculpt, dispone di vari accessori intercambiabili e uno stand per ricreare la mitica scena in cui aspetta Iron Man, Captain America e Thor. Assolutamente da non perdere!

Thor Final Battle Edition (Avengers Endgame) – S.H. Figuarts

Il Dio del Tuono Thor arriva nella serie S.H. Figuarts Final Battle ispirata ad Avengers Endgame. L’action figure è super spettacolare, grazie alla testa intercambiabile e alle tante parti per gli effetti.

Hades (Saint Seiya) – Myth Cloth EX

Hades, Signore degli Inferi, arriva nella serie Saint Cloth Myth EX Metal. La figure ha come sempre ottimi dettagli ed è arricchito di parti in metallo anche nel corpo: le articolazioni dei gomiti e delle ginocchia sono stati realizzati per la prima volta in diecast. Tra gli accessori che ci saranno nella confezione troveremo anche la spada rosa, con fodero. Il mantello è realizzato in vera stoffa e può essere posizionato a vostro piacimento grazie a un’anima in ferro. Naturalmente è anche possibile creare il totem. Oltre a questo troverete: le parti per l’armatura, parti opzionali per i capelli e per il volto, mani intercambiabili e le due spade.

Tony Tony Chopper (Chopaemon) One Piece – Figuarts Zero

La seconda uscita è quella di Tony Tony Chopper (Chopaemon), alto 6 cm circa e con una colorazione davvero magnifica. Acquistando Chopper e tutti gli altri personaggi della serie (Monkey D. Luffy Luffy Taro, Usopp Usohachi, Zorojuro, Sanji Sangoro, Brook Honekichi, Nico Robin Orobi, Nami Onami e Franky Franosuke) potrete ricreare un fantastico diorama con l’intera Ciurma di Cappello di Paglia.

Usopp (Usohachi) One Piece – Figuarts Zero

Questo mese ben due uscite per One Piece dedicato alla saga di Wano. La terza figure che arriverà nei negozi sarà quella di Usopp (Usohachi), alto circa 12 cm e che al suo interno conterrà 3 volti intercambiabili: un volto per Usopp, uno per la Figuarts Zero di Luffytaro e uno per la Figuarts Zero di Chopper Chopaemon.

Tanjiro Kamado -Hinokami Kagura- (Demon Slayer) – Figuarts Zero

Con la terza uscita dedicata a Demon Slayer per la linea Figuarts Zero, ritorna Tanjiro Kamado questa volta immortalato durante la danza del dio del fuoco, tipica tecnica della famiglia Kamado, tramandata per generazioni. La statua oltre a essere dettagliatissima in una posa dinamica, è dotata di magnifici effetti del fuoco creati in plastica trasparente.

Gogeta Super Saiyan Resurrect (Dragon Ball Z) – Figuarts Zero

Arriva una nuova e spettacolare Figuarts Zero di Gogeta, alta ben 28 cm tratta dal film animato Dragon Ball Z – Il diabolico guerriero degli inferi.

Evangelion Test Type-01 – Dynaction

Tamashii Nations presenta una nuova serie di action figure di grande scala realizzata con parti in metallo chiamata Dynaction. La prima uscita della serie è dedicata a Evangelion Test Type-01. L’eva è alto ben 40 cm e ha articolazioni super potenziate che garantiscono un’ottima posabilità. Nella scatola troverete inoltre diversi accessori e parti intercambiabili.

Biollante (Godzilla) – S.H. MonsterArts

Il titanico mostro-pianta Biollante, uno degli acerrimi nemici di Godzilla, torna nella serie S.H. MonsterArts in una nuova versione con una speciale colorazione. I dettagli di scultura, curati da Fuyuki Shinada, sono assolutamente perfetti. La figure dispone anche di una luce, che grazie a un interruttore, può anche cambiare colore.

RS Gits Tachikoma (Ghost in the Shell) – The Robot Spirits

Una vera chicca realizzata da Tamashii per la linea Robot Spirits! Ecco qui la versione tratta dalla serie animata appena uscita su Netflix per il TACHIKOMA reso celebre dalla saga di Ghost in the Shell. Il mecha è dotato di zampe/dita articolate e prevede la possibilità di aggiungere e spostare armamenti, apparati visivi e ruote.