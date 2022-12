Il 2022 sta per finire e con questo speciale articolo dedicato al brand di Tamashii Nations, abbiamo deciso di selezionare le migliori action figure che sono uscite quest’anno tra tutte le linee dell’azienda Giapponese, quindi se nel frattempo ve ne è scappata qualcuna e la volete recuperare come regalo personale per Natale o per l’epifania (come facciamo noi nerd), questi sono i nostri consigli personali che speriamo vi possano essere d’aiuto:

Tamashii Nations: le migliori figure del 2022

GX-100 Gaiking con il Drago Spaziale – Soul Of Chogokin

Il Gaiking è un robottone storico nato negli anni 70, e per festeggiare il treguardo della centesima uscita della linea Soul of Chogokin, Tamashii oltre al robot ha deciso di fare le cose decisamente in grande, portando anche il Daiku Maryu (Drago Spaziale). La mastodontica astronave sarà snodabile permettendo di ricreare le elaborate manovre, eseguite con la coda posizionabile. Per quanto riguarda le dimensioni, il Gaiking sarà alto circa 17 cm mentre il Daiku Maryu arriverà a 75 cm di larghezza in totale.

Big Mama aka Charlotte Linlin (One Piece) – Figuarts Zero

In arrivo giusto giusto per le festività Natalizie, Charlotte Linlin meglio conosciuta come Big Mama è il regalo che tutti i fan di One Piece dovrebbero avere nella propria collezione. Stiamo parliamo di una statua dalle dimensioni massicce, data anche la stazza del personaggio nel manga. L’imponente figure misurerà 31 cm d’altezza e quasi altrettanti in profondità. Insieme al personaggio troveremo anche un effetto scenico del colpo segreto di Big Mama che è qualcosa di meraviglioso.

Eva 00 Proto Type ( Neon Genesis Evangelion) – Metal Build

Dopo un bel pò di tempo, finalmente Tamashii Nations ha deciso di aggiungere l’Eva 00 (qui la nostra Video Recensione) nelle vetrine dei collezionisti. Proposto con un’innovativo design delle due precedenti edizioni, l’Eva 00 sarà completamente accessoriato e armato. Trattandosi della linea Metal Build, il modello sarà contraddistinto da parti in plastica e metallo.

Monkey D. Luffy (One Piece) – Imagination Works

Monkey D. Luffy è la prima figure realizzata da Bandai per la linea Imagination Works dedicata “One Piece”. Questa nuova linea, ha una qualità superiore alle classiche S.H. Figuarts, sia come colorazione che come materiale di produzione. Difficilmente riusciremo a completare una collezione con tutti i personaggi, ma per i fan delle figure snodabili questo Luffy è un vero Must Have.

VF-25 Messiah Valkyrie (Macross Frontier) – DX Chogokin

Per la prima volta in Italia arrivano i Valkyrie della serie Macross (Robotech), per la linea DX Chogokin. Il caccia si potrà trasfomare in robot (alto ben 35 cm) e viceversa ed è realizzato in metallo, e plastica. Se siete dei fan della serie di Macross e non avete mai avuto l’occasione di collezionare questi magnifici robot, ora è arrivato il momento giusto per farlo.

Tanjiro e Nezuko (Demon Slayer) – Figuarts Zero

Le due Figuarts Zero di Tanjiro e Nezuko Kamado, sono vendute separatamente ma possono essere combinate per creare un diorama grazie a delle basi a incastro formando un diorama incredibile che rende giustizia a tutti e due i personaggi.

Naruto, Sasuke e Sakura (Naruto Shippuden) – S.H. Figuarts

A gran sorpresa, sono tornate le s.h. figuarts della serie Naruto Shippuden (qui la nostra recensione). Attenzione però queste nuove figure non sono delle semplici ristampe di quelle già uscite diversi anni fa, ma delle vere e proprie riedizioni con un nuovo corpo più posabile. Insomma se siete amanti delle figure snodabile e fan di Naruto queste nuove action figure faranno sicuramente al caso vostro.

Super Sailor Moon (Sailor Moon Eternal) – Figuarts zero

Dalla linea Figuarts Zero Chouette, è arrivata questa nuova Super Sailor Moon denominata “Bright Moon & Legendary Silver Crystal”. La Guerriera che veste alla Marinara è alta 19 cm ed è raffigurata su un piedistallo mentre siede sulla Luna.

Gogeta Super Saiyan 4 (Dragon Ball GT) – Figuarts Zero

Dalla controversa serie di Dragon Ball GT, Tamashii Nations porta nelle collezioni di tutti i fan, il potentissimo Gogeta in versione Super Saiyan 4. Questa bellissima statua ha un’altezza di 24 cm e raffigura il guerriero Saiyan, frutto della fusione tra Goku e Vegeta, mentre è circondato da diversi effetti scenici che riprodurranno sia la sua aura combattiva che la potente sfera d’energia che si appresta a lanciare.

