Tambu Masterclass: arriva il corso di Board Game Design

Sabato 30 maggio avrà inizio il corso on-line di Board Game Design “Tambù Masterclass” per apprendere le tecniche di un mestiere unico nel suo genere: l’inventore di giochi in scatola.

Sei un autore in erba o un appassionato di giochi da tavolo? Sei un insegnante, un formatore o un professionista e hai avuto un’idea di un gioco ma non sai come svilupparla?

Il corso di Board Game Design si rivolge ad aspiranti game designer e a tutti coloro che vorrebbero creare un gioco da tavolo per utilizzarlo nel proprio campo di lavoro oppure a chiunque sia interessato ad avere delle informazioni generali su come si crea un gioco da tavolo.

Tambù Masterclass: come funziona?

Il corso è suddiviso in 3 livelli ( il base è gratuito ) e fornisce tutte le nozioni di base su come realizzare un gioco da tavolo, dallo sviluppo delle meccaniche alla presentazione a un editore, dal concept grafico alla progettazione di una campagna di crowdfunding.

I webinar on-line sono tenuti da un team di docenti selezionati tra le eccellenze del settore a livello internazionale.

Tambù Masterclass: i docenti

Spartaco Albertarelli , autore pluripremiato, formatore ludico e responsabile editoriale dell’edizione italiana di Dungeons & Dragons e RisiKo!

, autore pluripremiato, formatore ludico e responsabile editoriale dell’edizione italiana di Dungeons & Dragons e RisiKo! Leo Colovini , uno dei designer veneziani più noti all’estero, fondatore di Studiogiochi e colonna portante del Premio Archimede (il più importante concorso italiano dedicato al board game design).

, uno dei designer veneziani più noti all’estero, fondatore di Studiogiochi e colonna portante del Premio Archimede (il più importante concorso italiano dedicato al board game design). Andrea Ligabue , Ludologo e figura di spicco nel panorama critico, è stato consulente per LEGO e responsabile di Play – Festival del gioco, una delle principali fiere di settore.

, Ludologo e figura di spicco nel panorama critico, è stato consulente per LEGO e responsabile di Play – Festival del gioco, una delle principali fiere di settore. Alberto Dal Lago , illustratore e concept artist specializzato nell’ambito editoriale, ha firmato le copertine della celebre serie di librogame Lupo Solitario.

, illustratore e concept artist specializzato nell’ambito editoriale, ha firmato le copertine della celebre serie di librogame Lupo Solitario. Marta Ciaccassi , giovane e prolifica autrice, firma di successi internazionali come Mysthea, Icaion e The Fall, nonché Game Developer & Researcher per dV Giochi.

, giovane e prolifica autrice, firma di successi internazionali come Mysthea, Icaion e The Fall, nonché Game Developer & Researcher per dV Giochi. Valentino Sergi , direttore dell’agenzia creativa Officina Meningi, è autore e responsabile delle campagne italiane di crowdfunding di maggior successo su Kickstarter in ambito librogame (The Necronomicon Gamebook) e GDR (Brancalonia).

, direttore dell’agenzia creativa Officina Meningi, è autore e responsabile delle campagne italiane di crowdfunding di maggior successo su Kickstarter in ambito librogame (The Necronomicon Gamebook) e GDR (Brancalonia). Federico Dumas, titolare della casa editrice Red Glove, nata nel 2006 è specializzata in light e family games e vanta titoli di successo come Vudù, I Tre Porcellini, Rush&Bash.

Tambù Masterclass: gli ospiti

A questo nutrito gruppo si aggiungono come relatori o ospiti anche esperti e giornalisti come Guido Marzucchi (redattore di Fustella Rotante), Claudia Minozzi (consulente Accademix), Marco Valtriani (game designer di Vudù), Leonardo Luci (redattore Al4o+), Marco Piola Caselli (Responsabile AIG Roma), Alessandro Pironti (responsabile di Progetto Gaming), Davide Lo Presti (Direttore di Tambù) e Mirko Mastrocinque (grafico specializzato).

Corso di Board Game Design: il corso online

Gli studenti del corso di Board Game Design possono seguire le lezioni da casa con tutti gli strumenti interattivi disponibili e hanno la possibilità di intervenire durante le lezioni con domande e richieste ai relatori, nonché di confrontarsi con gli altri partecipanti del corso. Durante ogni lezione sono previsti dei laboratori di approfondimento in cui saranno toccati con mano e sviluppati gli argomenti trattati durante la parte teorica. Gli studenti avranno così modo di realizzare lezione dopo lezione un prototipo completo del loro gioco .

Infine l’Agorà virtuale permette di confrontarsi con altri progetti ed esperienze diverse e di condividere idee e dubbi. Al termine di ogni lezione si avrà quindi a disposizione uno spazio dedicato in cui porre domande ai professionisti del settore!

Corso di Board Game Design: il programma

1° Modulo: teorie e principi di board game design

Durante il primo modulo verranno analizzati e studiati i principi fondamentali alla base del game design, le tipologie e i modelli di meccaniche, l’impostazione di un progetto oltre che l’analisi e lo studio dei materiali, tipologie di produzione e prototipazione.

2° Modulo: sviluppo progetto e prototipazione

Dopo aver visto come impostare un progetto di gioco, nel secondo modulo saranno approfondite le aree di sviluppo del progetto, come l’ambientazione del gioco, la struttura del regolamento, i playtest fino alle nozioni base di grafica necessarie alla realizzazione del prototipo.

3° Modulo: strategia di comunicazione e promozione

Durante la terza ed ultima settimana ci concentreremo sulla promozione e strategia di comunicazione del proprio gioco, dove verranno analizzati i principali canali di promozione social, come preparare un pitch e il proprio prototipo per la presentazione ad un editore, fino alle nozioni basilari di cosa sia il crowdfunding attualmente.

Chi è TAMBÙ?

Tambù è una Start-Up innovativa che offre strumenti innovativi per aiutare gli autori nella realizzazione e pubblicazione dei loro giochi e s’impegna a promuovere il talento e la creatività in ogni sua forma, facilitando la trasformazione delle idee in nuovi prodotti di intrattenimento.

L’azienda è leader nel settore del print on demand di giochi da tavolo destinati ad un’utenza B2C e B2B, supporta i Game Designer nello sviluppo dei propri progetti oltreché Aziende, Università, Influencer e Associazioni No Profit, creando giochi da tavolo e strumenti di Gamificazione con finalità educative, promozionali o di team building.

Inoltre Tambù supporta le aziende sviluppando soluzioni creative che portano un valore aggiunto aumentando la Brand Awareness, differenziandosi dalla concorrenza e fidelizzando la clientela.

Come iscriversi?

Le iscrizioni al corso di Board Game Design sono aperte ed è possibile accedervi da questo link