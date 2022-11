Siamo giunti al culmine di questo Black Friday, che per una settimana ci ha accompagnato con sconti su migliaia di prodotti e store differenti. Nella nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo parlato di svariati negozi, mentre ora è il turno di Disney, che nello shop online ufficiale propone offerte imperdibili!

Nella pagina dello shop dedicata al Black Friday è infatti presente il 30% di sconto su centinaia di articoli selezionati di moltissime categorie: peluche, bambole, figure e persino tantissime decorazioni natalizie. Che voi vogliate dunque prendervi in anticipo con i regali di Natale o farvi una coccola, si tratta dell’occasione giusta per portare a casa dei prodotti ufficiali Disney di qualità altissima a un prezzo stracciato!

Come accennato, i prodotti in sconto sono veramente tantissimi, e di seguito vi riporteremo una breve lista con alcune delle offerte più interessanti. Il nostro consiglio è quello di aggiungere al carrello ciò che volete il prima possibile, dato che gli sconti del Black Friday dureranno solamente fino alle ore 00:59 del 28 novembre, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima.

