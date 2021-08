Tartarughe Ninja: aggiornamenti sul nuovo film live action

Le Tartarughe Ninja ritornano di nuovo sul grande schermo dopo una pausa di mezza decade. A dare la notizia Deadline, che ha annunciato che la Paramount Picture ha scelto i fratelli Colin e Casey Jost come sceneggiatori.

Le Tartarughe Ninja: il nuovo film

Le Tartarughe Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) nate nel 1984 grazie all’omonima serie a fumetti di Peter Laird, sono state le protagoniste di ben sei film tra il 1990 e il 2016. Il franchise ha anche dato vita a diversi cartoni animati, così come innumerevoli videogiochi e merchandise, tanto che le quattro tartarughe dedite alle arti marziali sono diventate un punto fermo nella cultura popolare.

L’ultimo film delle Tartarughe Ninja è stato Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, uscito nel 2016, sequel del reboot live-action del franchise della Paramount del 2014, entrambi prodotti dal regista di Transformers, Michael Bay. Il film però ha ricevuto numerose recensioni negative e scarsi risultati al botteghino.

Per quanto riguarda il nuovo film, attualmente in fase di scrittura, Deadline riporta che sarà scritto dal veterano della SNL Colin Jost, noto per aver lavorato al Saturday Night Live della NBC dal 2005 e attualmente uno degli sceneggiatori principali dello show e co-conduttore del suo lungo segmento Weekend Update, e suo fratello Casey Jost, produttore di Impractical Jokers di truTV. Anche Michael Bay dovrebbe tornare come produttore, insieme a Andrew Form, Brad Fuller, Scott Mednick e Galen Walker. I dettagli della trama sono ancora segreti, quindi non è chiaro se il film dei fratelli Jost sarà un seguito diretto Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows o un film totalmente nuovo.

Tartarughe Ninja: una serie nata nel 1984

Tartarughe Ninja viene alla luce come serie di fumetti di genere fantascientifico nel 1984 grazie ai disegnatori Kevin Eastman e Peter Laird e pubblicata negli Stati Uniti d’America dalla casa editrice statunitense Mirage Studios. La serie Teenage Mutant Ninja Turtles cominciata nell’agosto 2011 che rinarra le origini delle Tartarughe, è stata pubblicata in Italia da Panini Comics a partire da maggio 2013 mentre edizioni BD della J-POP ha pubblicato la miniserie di 4 uscite Bodycount.

Tra il 1985 e il 2000 la Palladium Books ha pubblicato il gioco di ruolo Teenage Mutant Ninja Turtles & Other Strangeness basato sull’ambientazione del fumetto originale e in seguito sono usciti decine di videogiochi ufficiali sulle Tartarughe Ninja, tra 1989-1993 e dal 2003.

Per quanto riguarda la serie animata la prima è stata Tartarughe Ninja alla riscossa ed è andata in onda negli Stati Uniti dal 1987 al 1996, per un totale di 193 episodi divisi in dieci stagioni. Ne sono seguite altre tre serie, un live-action Tartarughe Ninja – L’avventura continua, i film e due crossover Turtles Forever e Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles.

