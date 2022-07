In attesa della parte 2 di Chainsaw Man, in corso di pubblicazione dal 13 luglio su Shonen Jump+, Tatsuki Fujimoto ha scritto un nuovo one-shot autoconclusivo che esordirà domenica 3 luglio 2022 sempre sul medesimo servizio online di Shueisha.

Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man) pubblicherà un nuovo one-shot

Il manga si intitola Just Listen to the Song (Futsu ni Kittekure) ed è disegnato da Oto Toda (To Strip the Flesh).

Ricordiamo che Shueisha ha di recente pubblicato sempre mediante Shonen Jump+ un one-shot interamente scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto, Goodbye Eri, che, fra l’altro, è disponibile per la lettura su MANGA Plus e avrà diritto ad una versione in volume in uscita esclusivamente per il Giappone e negozi online il 4 luglio.

In ottica Shonen Jump+, ricordiamo poichè novità fresca, nel 2023 le nuove uscite manga saranno disponibili in contemporanea anche su MANGA Plus.

A proposito di Chainsaw Man

La serie manga di Chaisaw Man si divide in stagioni: la prima è stata pubblicata dal al 13 dicembre 2020 per un totale di 91 Capitoli e 11 tankobon. La seconda, invece, è in fase comincerà attraverso l’applicazione di Shonen Jump+ (Shueisha) il 13 luglio 2022.

In Italia è edita in Italia per Planet Manga con i primi 10 volumi disponibili.

Ricordiamo che l’adattamento anime in uscita nel 2022 è prodotta da Studio MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) con la regia di Ryu Nakayama. La trasposizione arriverà anche in Italia, sottotitolata, per Crunchyroll.