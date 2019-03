Tatuaggi e non solo nel nuovo gioco Tattoo Stories

La United States Playing Card Company ha annunciato l'arrivo sul mercato di un nuovo gioco di società chiamato Tattoo Stories.

La United States Playing Card Company ha annunciato durante il GAMA Trade Show di Columbus la messa in produzione di un nuovo gioco di società chiamato Tattoo Stories. In questo Board Game, che farà il suo debutto in un non meglio specificato mese di settembre, i giocatori vestiranno i panni di esperti tatuatori che dovranno esaudire i “pazzi desideri” dei propri clienti.

Ma andiamo a scoprire brevemente come funzionerà questo gioco:

Una volta stabiliti i partecipanti al gioco, a turno uno dei giocatori vestirà i panni del cliente, mentre tutti gli altri dovranno lavorare come artisti e proporre il proprio tatuaggio, cercando di renderlo il migliore in assoluto. Il giocatore che impersonerà in quel turno il cliente dovrà scrivere su dieci carte degli spunti formati da una sola parola per create un tatuaggio (per esempio smile, ancora, lupo e via dicendo) e di queste dieci dovrà poi sceglierne casualmente solo cinque. Lo scopo degli altri giocatori sarà quello di creare un tatuaggio su una lavagnetta cancellabile a secco (fornita in dotazione con il gioco) utilizzando tutti i cinque elementi scelti dal cliente in meno di tre minuti. Considerando che gli elementi a disposizione degli artisti saranno scelti in maniera casuale e che il disegno da loro propostoci sarà molto affrettato, le loro opere saranno spesso volutamente ridicole e molto divertenti.

Tattoo Stories, il divertente e originale gioco propostoci da United States Playing Card Company conterrà al suo interno le carte dove scrivere gli spunti, delle lavagnette bianche dove disegnare i vari tatuaggi e, ovviamente, anche una serie di pennarelli cancellabili. Il gioco è progettato per una numero di giocatori che varia da quattro a sei e le partite si concludono in circa 30 minuti. Vi ricordiamo che potrete acquistare Tattoo Stories a partire da settembre a soli 24,99 dollari.