Taylor Swift City of Lover Concert è in arrivo su Disney+

ABC ha annunciato che Taylor Swift City of Lover Concert, l’inedito concerto speciale della superstar da record Taylor Swift, andrà in onda domenica 17 maggio alle 10.00 – 11.00 pm EDT (in Italia sarà disponibile dal giorno successivo, ovvero il 18 maggio), subito dopo la stagione finale finale di American Idol. Lo speciale sarà disponibile il giorno successivo su Hulu e Disney+ anche in Italia.

Il concerto è stato registrato lo scorso settembre all’Olympia di Parigi e nel live Taylor Swift ha eseguito i brani provenienti dal suo premiato album “Lover” davanti ai fan provenienti da oltre 37 Paesi diversi arrivati nella Città dell’Amore per vivere un concerto unico. Questo evento musicale offre ai fan un accesso senza precedenti al dietro le quinte con l’artista e rappresenta la sua unica esibizione live dell’anno, dopo che il suo tour Lover Fest è stato annullato a causa della pandemia di COVID-19.

Eric Avram vice president, Talent and Booking, ABC Entertainment, ha commentato:

“Mentre siamo tutti a casa, Taylor Swift e la sua famiglia di fan potranno vivere un momento insieme e godere di un’esibizione inedita e siamo così entusiasti di poterlo offrire ai nostri spettatori su ABC”.

Il settimo album in studio di Taylor Swift, “Lover”, non è solo l’album più venduto del 2019 ma è anche il più venduto dalla pubblicazione di “Reputation” nel 2017, battendo il record di maggior numero di ingressi in classifica per un’artista femminile nella storia della Billboard Hot 100. Con tutte le 18 tracce del disco in classifica, “Lover” è stato l’unico album a vendere 1 milione di copie pure negli Stati Uniti nel 2019.