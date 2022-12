Ottime notizie per gli appassionati e i collezionisti del tema più pazzo e divertente degli ultimi tempi: torna nel 2023 il team LEGO STUNTZ con nuove sfide e nuovi piloti.

I nuovi set aggiungono nuove acrobazie e nuovi piloti freestyle con le loro fantastiche moto ad avan-carica. La prima tornata (2021) includeva 10 set, che portavano brividi e adrenalina delle acrobazie in moto e con i Monster Truck alle tranquille strade delle nostre LEGO City (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo). La nuova tornata (estate 2022), della quale vi abbiamo parlato in questo nostro articolo, ha visto l’arrivo di otto set divisi in tre gruppi: due set Arena con piste componibili e costruibili per il giro della morte che vanno ad arricchire l’arena delle acrobazie, tre set Sfide nei quali il pilota dovrà superare diverse forme di ostacoli sfruttando la velocità della moto ad avan-carica e il giusto calcolo dei tempi e infine tre set Singolo Pilota, che includono una singola moto e il suo pilota e che permettono di completare la banda degli spericolati acrobati e stunt-man.

Nell’autunno dello scorso anno, i set più pazzi di LEGO City sono stati protagonisti di un video promozionale nel quale gli spericolati piloti del team Bold Dogs FMX (» Clicca qui per visitare il loro sito ufficiale), replicheranno nella realtà una serie di acrobazie progettate dai bambini proprio con i set LEGO STUNTZ.

Si comincia il 1° gennaio con una piccola anticipazione che include due set “moto singola” e si prosegue a marzo con l’arrivo sugli scaffali di ben 4 set, tutti super giocabili, divertenti e con sfide in un crescendo di difficoltà. Grazie al caricamento avvenuto con largo anticipo delle istruzioni dei nuovi set all’interno dell’App LEGO Builder (disponibile per Android e per Apple), siamo in grado di mostrarvi le immagini, le caratteristiche e i prezzi dei nuovi set.

Iniziamo con quelli in uscita il 1° gennaio.

Le due moto singole

Si tratta di due set che permettono di aggiungere al team LEGO STUNTZ due nuovi personaggi e piloti, entrambi con la propria moto ad avan-carica.

LEGO STUNTZ #60356 Stunt Bike Orso

Il set include la moto e la minifigure dell’Orso Stunt Rider. Indossato il suo divertente casco a forma di orso e attivata la funzione “carica e vai” della moto, potrà eseguire fantastiche acrobazie! Il simpatico pilota potrà percorrere le rampe e i salti di tutte le attrazioni e le sfide dei set LEGO STUNTZ. Tenetevi forte… l’Orso paura non ha!

Età : 5+

: 5+ Numero di pezzi : 10

: 10 Disponibilità : 1° gennaio 2023

: 1° gennaio 2023 Prezzo: € 7,99

» Clicca qui per vedere la scheda del set

LEGO STUNTZ #60358 Cyber Stunt Bike

Il set include la moto e la minifigure del pilota Cyber Stunt! Indossato il suo futuristico casco, abbassata la visiera e azionata la funzione “carica e vai” della moto, potrà lanciarsi sulle rampe e gli sui salti di tutte le attrazioni e le sfide dei set LEGO STUNTZ. Pronti a farci… abbagliare dai colori neon della Cyber Stunt Bike?

Età : 5+

: 5+ Numero di pezzi : 13

: 13 Disponibilità : 1° gennaio 2023

: 1° gennaio 2023 Prezzo: € 7,99

» Clicca qui per vedere il set

Passiamo ora a quelli il cui arrivo sugli scaffali è prevista per marzo.

I set per l’arena

Si tratta di quattro set che permettono di costruire altrettanti “moduli” o “attrazioni” da aggiungere all’arena che ospita gli spettacoli del team LEGO STUNTZ e al cui interno i piloti si esibiscono in acrobazie e salti.

LEGO STUNTZ #60357 Stunt Truck: sfida dell’anello di fuoco

Il set include il modello costruibile del tipico truck americano che fa da base di appoggio per una delle nuove acrobazie del team LEGO STUNTZ. Indossato il casco e azionata la moto acrobatica con funzione “carica e vai“, il pilota sarà pronto a saltare ad alta velocità sulla rampa di lancio per superare 1… 2… 3 anelli infuocati! Si potrà anche aumentare la distanza tra gli anelli per rendere la sfida ancora più difficile!

Età : 6+

: 6+ Numero di pezzi : 479

: 479 Disponibilità : marzo 2023

: marzo 2023 Prezzo: € 49,99

LEGO STUNTZ #60359 Sfida acrobatica: schiacciata sulla rampa

Il set include il modello costruibile della sfida acrobatica della “schiacciata sulla rampa”, perfetta per essere aggiunta allo stunt-show del team LEGO STUNTZ! Una volta posizionato l’anello in posizione orizzontale, il pilota può lanciare la sua moto con funzione “carica e vai” sulla rampa, per una “schiacciata” perfetta. Abbattere le fiamme mentre fa centro a canestro, gli farà aumentare il punteggio di giuria. Posizionato invece l’anello in verticale, il pilota sarà pronto per un’azione acrobatica da vera star!

Età : 5+

: 5+ Numero di pezzi : 144

: 144 Disponibilità : marzo 2023

: marzo 2023 Prezzo: € 19,99

LEGO STUNTZ #60360 Sfida acrobatica: anelli rotanti

Il set include il modello costruibile della sfida acrobatica degli anelli rotanti! Il pilota del team LEGO STUNTZ potrà mettere alla prova le proprie abilità, organizzando esibizioni spericolate o gareggiando con gli altri piloti del Team. Bloccando gli anelli in posizione e lanciando a tutta velocità la moto con funzione “carica e vai“, il pilota potrà percorrere la rampa ad alta velocità per eseguire il salto perfetto. Sbloccando poi gli anelli e facendoli ruotare, si potrà aumentare la difficoltà della sfida. Chi si aggiudicherà il trofeo del vincitore?

Età : 6+

: 6+ Numero di pezzi : 117

: 117 Disponibilità : marzo 2023

: marzo 2023 Prezzo: € 34,99

LEGO STUNTZ #60361 Stunt riders: sfida impossibile

Il set include il modello costruibile di quella che è indiscutibilmente la sfida acrobatica definitiva per il team LEGO STUNTZ! Lanciando la moto con funzione “carica e vai“, il pilota potrà sfidare la forza di gravità sul giro della morte a 360°, per lanciarsi poi sulla rampa per attraversare l’anello di fuoco e affrontare infine la vertiginosa salita verticale della torre aliena a tutta velocità, provando a raggiungere l’astronave.

Età : 7+

: 7+ Numero di pezzi : 385

: 385 Disponibilità : marzo 2023

: marzo 2023 Prezzo: € 89,99

Pronti a nuove sfide e a correre come pazzi con le fantastiche moto ad avancarica del team LEGO STUNTZ? Noi non vediamo l’ora! Aggiorneremo questo articolo non appena avremo a disposizione la data di uscita e le immagini ufficiali.