In questi giorni Takara Tomy (celebre azienda nell’ambito della produzione di giocattoli), ha annunciato di avere un nuovo progetto intitolato Bayblade X dedicato ovviamente allo storico franchise di trottole da combattimento. Il tutto attraverso una sorta di teaser trailer su un ragionamento che ingloba il passato del franchise con l’idea di rielaborarlo in qualcosa forse del tutto nuovo.

Bayblade

Il teaser di Bayblade X, il progetto per i 25 anni delle trottole da combattimento

Pubblicato sul canale You Tube ufficiale di Takara Tomy, nel teaser trailer di Bayblade X assistiamo a una sorta di viaggio in avanti in cui viene mostrato l’intero percorso delle celeberrime trottole a partire dal 1999 fino a oggi. Così le immagini che ci sfilano davanti agli occhi si concentrano sul manga e successivamente sui vari episodi che hanno delineato l’anime (se interessati a recuperarvi i prodotti precedenti della serie trovate tutto su Amazon).

Nella moltitudine di dettagli vaghi e nostalgici si scorgono chiaramente alcune frasi parecchi indicative del progetto Bayblade X, soprattutto quando si parla di “4a generazione”, o di “new gears” e “new stadium”.

In realtà non sappiamo ancora se si tratterà di un nuovo anime (anche perché il video non specifica nulla) o di un’evoluzione diretta delle trottole attualmente in commercio.

Vi ricordiamo che la settima e ultima stagione di Beyblade Burst, la serie animata sulle Bayblade attualmente in corso, è attesa per il 3 aprile negli Stati Uniti, per poi approdare anche sugli altri portali di streaming e su You Tube. Per chi non lo sapesse quest’avventura animata racconta le vicende di un nuovo protagonista, Valt Aoi, un giovane ragazzo in possesso di una trottola chiamata Valtryek. Valt è un ragazzo che perde molto facilmente la pazienza, e sogna di diventare un campione di Beyblade in Giappone. Differentemente da lui, il suo amico Shu Kurenai è un blader d’élite, nonché un vero e proprio asso in questo gioco, e cerca sempre di tirare su di morale Valt nei momenti di sconforto. Per Valt, infatti, non sarà semplice riuscire ad affermarsi nei tornei locali, dato il gran numero di rivali che si troverà ad affrontare lungo il suo cammino; grazie alla sua grinta e all’appoggio degli amici la scalata alla vetta del Giappone non sarà in alcun modo impossibile.