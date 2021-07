Il teaser di Cenerentola, il nuovo musical di Amazon Prime con Camila Cabello

Amazon Prime Video ha finalmente pubblicato il primo teaser di uno dei film più attesi, Cenerentola, un’audace rivisitazione in chiave musicale della storia tradizionale amata da tutti i bambini, scritta da Charles Perrault.

Cenerentola: il musical

Cenerentola, interpretata da Camila Cabello, è una giovane donna ambiziosa, i cui sogni sono più grandi di quanto il mondo permetta, ma con l’aiuto del suo Fab G (Billy Porter), è in grado di perseverare e realizzare i suoi sogni.

Jennifer Salke, il capo di Amazon Studios, ha dichiarato:

“Cenerentola è un classico che tutti conosciamo e amiamo, ma questa volta con un tocco moderno unico e interpretato dalla sensazionale Camila Cabello e da un cast all-star. Il produttore James Corden e il team di registi hanno preso questa amata favola e l’hanno rinnovata con una prospettiva fresca e potenziante che entrerà in risonanza con il pubblico e le famiglie di tutto il mondo. Non potremmo essere più entusiasti che i nostri clienti globali cantino e ballino insieme alla rivisitazione di questa storia classica da parte del regista Kay Cannon”.

Il teaser di trenta secondi dà un primo assaggio a ciò che possiamo aspettarsi dal musical, ovvero un cast stellare, un’ambientazione classica con un pizzico di modernità, divertimento e nuove canzoni originali.

Il cast di Cenerentola vede Idina Menzel interpretare la perfida matrigna Vivian, Nicholas Galitzine nei panni del principe azzurro, Billy Porter è la Fata Madrina, Pierce Brosnan è Re Rowan. Nel cast ci sono anche Missy Elliott, Fra Free e James Corden, che è anche il produttore.

La colonna sonora di Cenerentola sarà composta da brani inediti, curati e incisi dagli stessi Camila Cabello, Idina Menzel e Billy Porter, e brani noti in tutto il mondo come Single Ladies (Put a Ring on It) di Beyoncé, Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics e Good Times degli Chic. Il film debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 3 settembre.

