Netflix ha pubblicato un nuovo teaser trailer dedicato a Berlino, spin-off de La casa di carta. Incentrato sull’omonimo personaggio, sembra proprio che in questa nuova storia lo vedremo alle prese con un colpo da lui organizzato, approfondendo ulteriormente il suo passato, precedente agli eventi che tutti conosciamo. Il video ci mostra anche la finestra d’uscita, individuata nel periodo di dicembre 2023.

Berlino: il nuovo teaser anticipa la finestra d’uscita dello spin-off Netflix

Il grande successo della serie di Álex Pina, fusa al gigantesco amore dimostrato dai fan nei confronti di Berlino (Pedro Alonso) hanno generato l’interesse per questo particolare spin-off attualmente in corso d’opera (se interessati ad approfondire ulteriormente la serie madre vi ricordiamo che il romanzo sul Professore è disponibile su Amazon). Non conosciamo ancora i dettagli della sua trama, pur sapendo che si svilupperà in un totale di 8 episodi, ambientandosi forse a Parigi.

Dal teaser di Berlino, quindi, possiamo cominciare a speculare un secondo su quello che ci aspetta. Nel video di Netflix vediamo Pedro Alfonso (l’attore protagonista) mentre affina i dettagli del colpo al centro della storia. Seguendo lo stile del fratello, quindi, ha ricostruito quella che pare essere la riproduzione di una gioielleria francese, con tanto di persone, tutto in carta. Mentre osserva compiaciuto la situazione, però, qualcosa sembra turbarlo e il suo sguardo si posa su un personaggio femminile presente nel modellino.

Molto probabilmente non avremo a che fare con una storia criminale troppo semplice, e l’elemento amoroso giocherà di sicuro un ruolo centrale, mescolando continuamente le carte in tavola. Non sarebbe la prima volta per Berlino, soprattutto dopo i flashback che abbiamo visto nelle ultime stagioni de La casa di carta.

Nel cast della serie, oltre a Pedro Alonso, troviamo anche: Marcel Gonzalez, Miko Jarry, Tristán Ulloa, Michelle Jenner, Julio Peña e Begoña Vargas.

Trattandosi di un personaggio chiave non dubitiamo che in questo spin-off potremmo ritrovare anche volti familiari e personaggi vicini a Berlino, anche se per il momento non abbiamo ancora alcuna conferma ufficiale di ciò. Non ci resta che attendere nuovi dettagli e l’uscita del primo trailer completo.