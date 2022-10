Il catalogo Sky e Now è quasi pronto ad arricchirsi di una nuova proposta che farà la gioia di tutti gli appassionati del genere western. La serie è stata recentemente presentata in anteprima mondiale durante la Festa del Cinema di Roma e, più nello specifico, il suo esordio al grande pubblico è prevista durante il corso del 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli di Django in arrivo su Sky e Now con il primo teaser.

Il teaser di Django, la serie TV che omaggia il grande western di Sky

Django sarà un vero e proprio omaggio al classico western di Sergio Corbucci. L’opera infatti è una nuova trasposizione contemporanea suddivisa in dieci episodi. Siete pronti a immergervi in una grande storia di vendetta che prenderà una piega totalmente inaspettata? Preparatevi allora a tuffarvi nel Texas del 1800! Tra le curiosità, tutte le riprese si sono svolte in Romania, tra Racos, Bucharest e l’area del Danubio. Nell’attesa del suo debutto, godiamoci insieme il trailer ufficiale recentemente pubblicato online

Texas, fine 1800. Django raggiunge una città riarsa, sul fondo di un cratere: è New Babylon. Cerca gli uomini che hanno assassinato la sua famiglia, ma scopre che sua figlia Sarah è sopravvissuta e si trova sul posto. Ha ormai vent’anni e si appresta a sposare John Ellis, che di New Babylon è il fondatore; e in più, lei non vuole Django tra i piedi. Ma Django non è uomo da arrendersi, e non lascerà nulla d’intentato pur di avere un’altra possibilità con sua figlia. In ogni caso i tre – Django, Sarah e John – sono avviluppati in un groviglio di sinistri segreti destinati a venire in superficie.

Il cast della serie Django in arrivo su Sky e Now annovera la presenza di nomi del calibro di Matthias Schoenaerts, chein questa produzione è impegnato a interpretare il ruolo dell’iconico personaggio del titolo. Insieme a lui troviamo poi Nicholas Pinnock, nei panni del fondatore di New Babylon, John Ellis. Si continua poi con Lisa Vicari, che che veste i panni di Sarah, la figlia di Django. E poi ancora abbiamo Noomi Rapace, Jyuddah Jaymes, Benny O. Arthur, Eric Kole e Tom Austen in quelli del cowboy Eljiah Turner.

Eccovi il teaser di Django:

La produzione

Per quanto riguarda la produzione, Django è frutto di un lavoro coeso italo-francese. Nello specifico le realtà coinvolte sono Cattleya e Atlantique Productions (parte di Mediawan), con la co-produzione Sky Studios e Canal+, nonché la collaborazione con Studiocanal, Odeon Fiction, e con il sostegno del Ministero della Cultura italiano e del governo rumeno.

La serie è scritta da Leonardo Fasoli, noto anche per produzioni del calibro di Gomorra. Insieme a lui, sempre a firmare la sceneggiatura, troviamo Maddalena Ravagli, anch’essa precedentemente al lavoro sulla serie Gomorra. Inoltre, entrambi sono anche co-autori del soggetto di serie insieme a Francesco Cenni e Michele Pellegrini. A completare le personalità che hanno lavorato alla sceneggiatura troviamo infine Max Hurwitz.

Alla direzione dei primi quattro episodi, nonché direttrice artistica, troviamo Francesca Comencini. Gli episodi successivi sono stati invece diretti da David Evans (noto per aver lavorato a Downton Abbey) e da Enrico Maria Artale (noto per aver lavora a Romulus).