A pochissimi giorni dalla notizia del suo approdo su Adult Swim, Superman entra ufficialmente in azione nel primo teaser di My Adventures with Superman. La nuova serie animata con protagonista un giovane Uomo d’Acciaio che debutterà negli Stati Uniti la prossima estate.

In My Adventures With Superman Lois e Clark sono due ventenni rampanti appena giunti al Daily Planet. La serie animata avrà come protagonisti rispettivamente nei panni di Clark Kent/Superman e Lois Lane, Jack Quaid (The Boys, Star Trek: Lower Decks) e Alice Lee (Zoey’s Extraordinary Playlist) a cui si unisce Ishmael Sahid nei panni di Jimmy Olsen. La serie è stata già rinnovata per una seconda stagione. Si tratta della prima serie animata interamente dedicata a Superman dalla seminale Superman The Animated Series. Leggete anche il nostro articolo Superman – I fumetti essenziali

Questa la sinossi ufficiale:

Gli spettatori seguiranno Clark mentre costruisce la sua identità segreta di Superman e abbraccia il suo ruolo di eroe di Metropolis – e forse del mondo intero. Lois, ora diventata una giornalista investigativa di spicco, prende sotto la sua ala protettiva l’aspirante fotografo Jimmy Olsen. Nel frattempo, Clark e Lois si innamorano, condividono avventure, sconfiggono i cattivi, si imbattono in segreti e scoprono cosa significa essere Superman e Lois Lane.

My Adventures with Superman è prodotta da Warner Bros. Animation con Sam Register (Teen Titans Go!) nel ruolo di produttore esecutivo, Jake Wyatt (Invader Zim: Enter the Florpus) e Brendan Clogher (Voltron: Legendary Defender) in quello di co-produttori esecutivi e Josie Campbell (She-Ra and the Princesses of Power) come co-produttrice.

Ed infine eccovi il primo teaser di My Adventures With Superman: