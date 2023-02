Durante l’evento globale organizzato a Londra da Netflix e Shondaland, Shonda Rhimes ha annunciato la data di uscita e mostrato il teaser dell’attesissima serie de La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, il prequel dell’universo Bridgerton.

Il teaser de La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton

Composta da un totale di sei episodi, La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton racconta le dinamiche che vedono l’ascesa al potere della regina Carlotta.

Credit: Liam Daniel/Netflix © 2023

Preparatevi dunque a scoprire come il matrimonio della giovane regina con il Re Giorgio abbia rappresentato non solo una grande storia d’amore, ma anche un vero e proprio cambiamento sociale e culturale. Di seguito condividiamo con voi il teaser ufficiale, così da poter dare un primo sguardo a questa nuova produzione Netflix.

Il cast e la produzione

La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton vede impegnato un altissimo numero di professionisti presenti nel cast. Troviamo infatti volti già noti come Golda Rosheuvel nei panni della Regina Carlotta, Adjoa Andoh in quelli di Lady Danbury e Ruth Gemmell in quelli di Lady Violet Bridgerton. Si continua poi con India Amarteifio, che interpreta la Regina Carlotta da giovane, Michelle Fairley nelle vesti della principessa Augusta, Corey Mylchreest interpreta un giovane Re Giorgio e Arsema Thomas è la giovane Agatha Danbury. A concludere la lunga lista ci sono anche Sam Clemmett, Freddie Dennis, Richard Cunningham, Tunji Kasim, Rob Maloney, Cyril Nri, Lord Danbury e Hugh Sachs.

La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton vede nel ruolo di showrunner, produttrice esecutiva e sceneggiatrice il nome di Shonda Rhimes. Alla regia troviamo invece Tom Verica, che copre anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Betsy Beers.

Data di uscita

La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton farà il suo debutto sulla piattaforma streaming Netflix il 4 maggio 2023, data nella quale potremmo scoprire in via definitiva quali saranno i legami di questa produzione con l’universo di Bridgerton. Inoltre, se siete appassionati lettori, vi ricordiamo che su Amazon potete trovare numerosi libri che hanno dato vita al franchise.