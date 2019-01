Teaser per la seconda stagione di The Punisher

Tramite i propri canali social, Marvel e Netflix hanno rilasciato in rete un teaser per quella che sarà la seconda (e presumibilmente ultima visto l’andazzo) stagione di The Punisher, la serie con protagonista l’attore Jon Bernthal (già Shane in The Walking Dead) in arrivo il prossimo 18 gennaio.

La cosa curiosa relativa a questa nuova stagione, è che le informazioni diffuse in merito alla trama sono state, ad ora, molto scarse, e tutto ciò che sappiamo per bocca della produzione è che Frank Castle dovrà vedersela di nuovo (come era prevedibile) con il suo ex amico e commilitone Billy Russo, ora nei panni del villain “Mosaico”, dopo gli eventi del finale della prima stagione.

A mettere i bastoni tra le ruote di un Castle sempre più implacabile e violento ci si metterà poi anche un nuovo nemico, John Pilgrim, interpretato dall’attore Josh Stuart, mentre a dare manforte, quanto meno moralmente, a Castle, vedremo il ritorno di Karen Page, già spalla della fu Daredevil e amica di Frank nel corso della prima stagione.

