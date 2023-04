Nel corso della recente STAR WARS Celebration di Londra, Disney Plus e Lucasfilm hanno svelato il primo teaser trailer dedicato ad Ahsoka, la nuova serie tv in cui troviamo Rosario Dawson nei panni della protagonista, rivelando anche il suo periodo d’uscita. Attualmente disponibile sul canale You Tube di Star Wars Italia, nel video viene ufficializzato che ad agosto la serie arriverà nel catalogo dello streamer.

Rosario Dawson is Ahsoka Tano in Lucasfilm's AHSOKA, exclusively on Disney+. ..2023 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Il teaser trailer di Ahsoka ci anticipa anche la finestra d’uscita

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. Si tratta di un personaggio che il pubblico degli appassionati conosce abbastanza bene per via delle sue comparse in altri prodotti attualmente in corso come The Mandalorian, con anche precedenti apparizioni all’interno del gigantesco universo narrativo di Star Wars, come Star Wars: The Clone Wars (che potete recuperare su Amazon).

Just released at #StarWarsCelebration: Here’s your first look at the new poster for #Ahsoka, coming August 2023 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/X1C3GQqxyU — Disney (@Disney) April 7, 2023

Il nuovo teaser trailer ci anticipa di una minaccia sconosciuta, dandoci anche un accenno del contesto narrativo in cui la stessa Ahsoka si muove, e anticipando uno scontro fra lato oscuro e Jedi che pare fondamentale per le sorti della galassia.

Oltre a Rosario Dawson, nel cast di Ahsoka troviamo sia volti vecchi che nuovi come: Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren,Mary Elizabeth Winstead in quello di Hera Syndulla e Hayden Christensen come Anakin Skywalker. La serie è scritta da Dave Filoni, che ne è produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è co-produttrice esecutiva. In accompagnamento al trailer è stata pubblicata anche la prima locandina.

Pur non conoscendo ancora la precisa data d’uscita di questo nuovo progetto live-action, resta interessante la resa generale offerta dal trailer di Ahsoka, nel presentarci un mondo dai tratti sia familiari che inediti, in cui i fan di sempre non faticheranno a riconoscere alcuni fra gli elementi più suggestivi che da sempre contraddistinguono la saga di Star Wars. Cosa vi aspettate da Ahsoka?

