Teaser trailer e data di uscita di Cobra Kai Stagione 4

Pochi minuti fa Netflix ha diffuso il primissimo teaser trailer che rivela la data di uscita di Cobra Kai Stagione 4. L’attesa sarà un po’ più lunga del previsto: dovremo infatti attendere fino al prossimo dicembre per l’attesissima quarta stagione della serie sequel del cult degli anni ’80.

Eccovi di seguito il teaser:

Cobra Kai è stato sviluppato da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald. Le prime due stagioni sono uscite a partire dal 2018 su YouTube Red ed è approdato su Netflix dopo la chiusura della piattaforma di streaming. Si tratta del sequel del franchise Karate Kid – Per Vincere Domani ambientato 34 anni dopo gli avvenimenti delle pellicole.

Nel cast sono tornati nel ruolo di rivali e protagonisti Ralph Macchio (Daniel LaRusso) e William Zabka (Johnny Lawrence).

Eccovi una breve sinossi della serie:

Cobra Kai si svolge 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid e segue la vita del “cattivo” Johnny Lawrence. Da pupillo dell’upper class di All Valley, Lawrence si è trasformato in un fallito di mezza età che vive alla giornata. La strada verso la redenzione lo porterà a riaprire il famigerato dojo di karate Cobra Kai, riaccendendo in tal modo la sua rivalità con Daniel LaRusso, divenuto nel frattempo un facoltoso imprenditore di saloni automobilistici. Dal canto suo LaRusso, dismessi i panni dell’allievo, decide d’insegnare il karate a un suo giovane dipendente, che a sua insaputa è il figlio di Johnny Lawrence che ha un pessimo rapporto con il padre, prendendo idealmente il posto del defunto signor Miyagi.