Jennifer Lopez è un’assassina nel teaser trailer di The Mother diffuso durante l’evento Tudum di Netflix. Il film è diretto da Niki Caro, già noto per la regia del remake live-action di Mulan, la pellicola Disney del 2020. Il cast si avvale anche della presenza di Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael Garcia Bernal. La sceneggiatura è scritta da Andrea Berloff, Peter Craig e Misha Green, i quali si sono basati su un soggetto di quest’ultima.

Jennifer Lopez in The Mother

Il teaser trailer di The Mother

La storia segue la criminale uscire dal suo stato di clandestinità per proteggere la figlia a cui aveva rinunciato anni prima. Il video in questione mostra Jennifer Lopez alle prese con varie sfide: scavalcare le ringhiere, trovarsi al centro di inseguimenti mozzafiato in auto (e non solo) e allenarsi fisicamente per una resa dei conti che sembra essere imminente.

Questa la breve sinossi ufficiale rilasciata da Netflix:

Una micidiale assassina esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi. Su Netflix da maggio 2023.

Come è evidente dalla descrizione, non abbiamo ancora una data di debutto fissata per la pellicola che vedrà Jennifer Lopez ricoprire un ruolo molto diverso da quelli a cui siamo abituati, ma se non altro abbiamo una finestra d’uscita che non ci impone di aspettare anni prima di poter vedere l’attrice in azione.

Ricordiamo che Jennifer Lopez ha preso parte perlopiù a film sentimentali, commedie romantiche che ne hanno tratteggiato la carriera, e da giugno 2022 possiamo vederla protagonista su Netflix di un documentario dedicato alla sua vita, dal titolo Halftime e così descritto:

Halftime offre uno sguardo intimo dietro le quinte, rivelando la grinta e la determinazione che caratterizzano Jennifer Lopez. Il docu-film rappresenta l’inizio della seconda metà della vita dell’attrice, mentre mette a nudo la sua evoluzione come una latina, una madre e un’artista, assumendo un ruolo nella sua carriera e usando la sua voce per uno scopo più grande.

Di seguito potete vedere il teaser trailer di The Mother:

