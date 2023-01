Dopo tanta attesa da parte dei fan è arrivato su Twitter il teaser di Under Ninja, l’adattamento anime del manga ominimo di Kengo Hanazawa. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Grazie al breve teaser pubblicato su Twitter, seppur questo non mostri le immagini del nuovo adattamento, abbiamo la certezza che Under Ninja diventerà un anime!

Siete pronti a vivere le avventure dei ninja intenti a portare a termine le loro missioni assegnate? Kuro Kumogare, il protagonista, lo è! Per scoprire ulteriori informazioni, tuttavia, ci toccherà attendere la premiere attesa nel corso del 2023.

Vi ricordiamo inoltre che Under Ninja ha fatto il suo debutto sul mercato italiano grazie alla casa editrice J-POP Manga. Nel caso siate interessati a questa nuova lettura ricca d’azione, su Amazon sono disponibili tutti i volumi dell’opera.

Eccovi una breve sinossi del primo volume:

Le avventure di un ninja disoccupato che finalmente trova una missione! I ninja, un tempo glorioso reparto in forze all’esercito giapponese, fu smantellato dopo la Seconda Guerra Mondiale e da allora sembrano scomparsi. Tuttavia, in realtà, esiste ancora in segreto e si dice che il suo numero sia addirittura di 200 mila unità. Camminano tra di noi, si nascondono in piena vista, in attesa di ordini per la loro prossima missione. Ad alcuni di loro, però, di ordini non ne arrivano mai! È questo il caso di Kuro Kumogakure, un giovane ninja disoccupato che non studia, né cerca altri lavori. Dopo una lunghissima attesa, Kuro riceve finalmente una missione da parte dei suoi superiori: è il momento di dimostrare che anche lui è un ninja a tutti gli effetti!