Tech-on Avengers, la nuova serie di action figure di Bandai

Tech-on Avengers è la nuova line up di action figure di Tamashii Nations e Bandai Spirits della serie S.H.Figuarts. Si tratta di nuove action figure articolate nate da un nuovo progetto che vede collaborare l’editore Marvel Comics e il colosso nipponico in un crossover davvero interessante e originale.

Immaginate per un momento che ad indossare una tuta super tecnologica non sia solo Iron Man ma anche Captain America, Wolverine, Spider-Man, Black Panther e Captain Marvel. Queste nuove divise, che vestono i Vendicatori da capo a piedi, aiuteranno i super eroi con un notevole power-up permettendo loro di affrontare nuove minacce. E come si fanno chiamare? ah già è Tony Stark stesso a definirli Iron Avengers.

Questo nuovo progetto Tech-On Avengers permetterà a Bandai di essere più libera rispetto alle normali action figure provenienti dal MCU dato che i diritti di distribuzione appartengono ad un’ altra conosciutissima azienda. Questo margine di manovra, lo stesso che si era già verificato con la serie Meisho Manga (altra popolare serie di Action Figure Marvel con abiti tradizionali Giapponesi), consente dunque a Bandai di proporre anche personaggi molto conosciuti ma che ancora non fanno parte dell’universo cinematografico come nel caso degli X-Men. La prima delle tante uscite che andranno man mano a delinearsi non poteva che essere Iron Man, a seguire Captain America come seconda uscita e Wolverine come terza uscita, anche se di quest’ultimo al momento viene mostrata solamente una sagoma.

La storia, che vedrà ufficialmente la luce ad Agosto 2021, inizia un anno dopo la distruzione delle gemme dell’infinito da parte di Thanos e vede il ritorno di Red Skull che con l’aiuto di un nuovo potere riesce a privare gli Avengers delle loro abilità. Per fortuna c’è Tony Stark, che con la sua nuova tecnologia sperimentale riveste i Vendicatori di nuove e scintillanti armature dando così origine agli Iron Avengers.

Tech-on Avengers inizierà la sua corsa molto presto e non appena avremo ulteriori dettagli sul costo e il rilascio delle action figure vi forniremo le indicazioni del caso, nel frattempo potete sfogliare digitalmente le avventure degli eroi Marvel sul sito dedicato di Tamashii Nations che verrà periodicamente arricchito di nuove storie e tavole.