Marvel Avengers Tech-On è una serie di fumetti giapponesi (chiamati manga) pubblicata da Marvel Comics e prodotta in collaborazione con Bandai Spirits. La serie segue i Vendicatori mentre combattono contro minacce tecnologiche avanzate in un’ambientazione futuristica. La trama inizia quando il supercomputer di Stark Industries, chiamato “A.I.M. B.A.N.E.R.” (Artificial Intelligence Mainframe Built for Advanced Neural Exploration and Research), viene attaccato da un virus informatico. Il virus trasforma i supereroi in robot meccanici, ognuno con abilità tecnologiche davvero uniche. Capitan America diventa “Tech-Cap”, un robot con uno scudo energetico e un jet pack incorporato. Iron Man diventa “Tech-Iron Man”, un robot con una corazza avanzata e una vasta gamma di armi a distanza. Thor diventa “Tech-Thor”, un robot che controlla i fulmini e ha la capacità di volare. Black Widow diventa “Tech-Widow”, un robot con armi nascoste e una capacità d’infiltrazione super avanzata. Hulk diventa “Tech-Hulk”, un robot con una forza sovrumana e la capacità di trasformarsi in una versione ancora più potente di se stesso. Questi nuovi Avengers combattono contro una serie di minacce tecnologiche, compresi nemici robotici come Ultron, Sentinel e i Drones Chitauri. Nel corso della serie, i personaggi incontrano anche altri eroi e villain del mondo Marvel che sono stati trasformati in robot meccanici. La serie è caratterizzata da una forte enfasi sull’azione e sulle sequenze di combattimento, con un’attenzione particolare ai dettagli tecnologici dei personaggi e delle loro abilità. Inoltre, il design dei personaggi è stato realizzato dall’artista giapponese dei robot mecha, Eiichi Shimizu, che ha dato un tocco distintivo alla serie con il suo stile di disegno iconico.

Tech on Venom Wolverine

Packaging e Blister

La confezione della Figuarts di Venom Symbiote Wolverine di Tamashii Nations è composta da una scatola di cartone di colore bianco e viola con immagini del personaggio stampate su di essa. Sulla parte frontale della scatola è presente un’immagine dettagliata della figura, mentre sul retro sono presenti altre foto del personaggio e alcune informazioni sul prodotto. All’interno della scatola, la figure è posizionata in modo sicuro in un blister trasparente, insieme a diversi accessori che includono diverse mani intercambiabili, due coppie di artigli, dei tubi di gomma e degli effetti per la figuarts di Iron Man. Inoltre, la confezione contiene anche uno stand per l’esposizione con il logo della linea.

Design e Dettagli

Wolverine Venomized è realizzato esternamente in plastica, mentre all’interno con uno scheletro in metallo, in modo da garantire molta resistenza nelle pose action. La figure è alta circa 15 cm, con diverse articolazioni in tutto il corpo permettendo così una vasta gamma di pose. Il lavoro di verniciatura è davvero incredibile, è lucido per la maggior parte della figure e le parti colorate in grigio sembrano davvero metalliche. L’unica parte di sbavatura l’abbiamo riscontrata nei denti, ma bisogna osservarli molto da vicino per vedere questo difetto. Il livello di dettagli è davvero incredibile, questa volta non si sono risparmiati nemmeno nelle parti sotto l’armatura e nei punti di articolazione. Una delle parti che mi ha maggiormente colpito, sono gli enormi guantoni con gli artigli realizzati in plastica dura, bisogna stare molto attenti perchè oltre a essere pungenti, sono anche i più delicati e possono rompersi molto facilmente. Per quanto riguarda la mobilità, la testa è un pò limitata nei movimenti, ma comunque riesce a fare il suo lavoro durante le pose. Per quanto riguarda il resto della figure, sarà possibile muovere braccia, gambe, petto e busto a livelli molto estremi dalle più classiche S.H. Figuarts a cui siamo abituati solitamente.

Conclusioni

Concludendo Tech on Venom Wolverine S.H. Figuarts di Bandai e Tamashii Nations è un ottimo prodotto, molto ben progettato e perfetto sia per i fan di Wolverine che per quelli di Venom. Se siete un collezionista della Marvel non possiamo che consigliarne vivamente l’acquisto, specialmente a quelle persone che cercano un prodotto diverso dal solito da aggiungere nelle proprie vetrine.

Venom Symbionte Wolverine sarà presto disponibile nei negozi a un prezzo indicativo di 119.90 €. Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.