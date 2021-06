Peacock, il servizio in streaming di NBCUniversal, continua ad arricchirsi di contenuti originali. Il portale americano Deadline ha infatti annunciato la realizzazione di una serie TV basata su Ted, celebre film comedy del 2012 che ha visto Seth MacFarlane prestare la sua voce a un orsetto di peluche alquanto scurrile.

Il film, ovviamente vietato ai minori, ha visto nel cast Mark Wahlberg nei panni di John e Mila Kunis in quelli della sua ragazza, Lori, incassando oltre 500 milioni di dollari al box-office. Il successo ha portato la Universal a realizzare un sequel, uscito nel 2015, che non ha però ottenuto lo stesso clamore del primo capitolo.

Al momento non è chiaro quale sarà la trama dell’adattamento televisivo, ma il creatore de I Griffin è in trattativa per doppiare nuovamente Ted. Sembra altamente improbabile, invece, un ritorno di Mark Wahlberg e Mila Kunis.

Peacock è al lavoro sulla serie TV di Ted

Il primo film è diventato un vero e proprio cult con scene ancora oggi ricordate. Nel 2013 si aggiudicò persino una nomination agli Oscar per la canzone “Everybody Needs A Best Friend”.

Al momento MacFarlane è impegnato con la realizzazione della terza stagione di The Orville, serie TV sci-fi targata FOX e poi approdata su Hulu. Le riprese, fermate più volte per via dell’emergenza sanitaria, sono ancora in corso.

Wahlberg, invece, tornerà sul grande schermo nell’atteso adattamento cinematografico di Uncharted dove vestirà i panni di Sully, amico fidato di Nathan Drake (Tom Holland). I fan sono ancora in attesa di vedere un primo trailer.

In attesa di nuove informazioni sull’adattamento televisivo di Ted, potete recuperare il Blu-Ray del primo film. Lo trovate, a un prezzo accessibile, seguendo questo link.