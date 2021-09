Teddy Ruxpin: il peluche più amato degli anni ’80 protagonista di un film

Teddy Ruxpin, uno dei giocattoli più amati degli anni ’80 e protagonista di una serie televisiva a cartoni animati prodotta da Dic Animation City trasmessa in Italia tra il 22 maggio e il 28 settembre 1990 con il titolo Le avventure di Teddy Ruxpin (The Adventures of Teddy Ruxpin) diventa il protagonista di un vero e proprio film.

Il ritorno di Teddy Ruxpin

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter DJ2 Entertainment, la società dietro Sonic the Hedgehog, Life is Strange e Tomb Raider, ha acquisito i diritti sull’orsacchiotto animatronico e sono già iniziati i piani per iniziare a produrre un film ibrido di Teddy Ruxpin ovvero live-action e animazione al computer.

Ma chi è Teddy Ruxpin? Teddy Ruxpin è un peluche creato da Ken Forsse (morto nel 2014) nel 1985, precaricato con una cassetta che gli permetteva di raccontare storie mentre la sua bocca e i suoi occhi si muovevano.

Distribuito da Worlds of Wonder, Teddy Ruxpin divenne il giocattolo più venduto nel 1985 e 1986 guadagnando molti riconoscimenti nel corso degli anni, tra cui la nomina di uno dei 100 migliori giocattoli di tutti i tempi della rivista Time. Hasbro alla fine ha distribuito Teddy Ruxpin all’inizio e alla metà degli anni ’90 prima che passasse a Yes! Entertainment, BackPack Toys e il suo attuale distributore, Wicked Cool Toys.

Il giocattolo ha precedentemente ispirato una serie animata, The Adventures of Teddy Ruxpin, nel 1986-87 andata in onda per due stagioni e 65 episodi.

Dmitri M. Johnson, il fondatore e CEO di DJ2 Entertainment ha dichiarato che Teddy Ruxpin è stato uno dei motivi per cui ha scelto la carriera nell’intrattenimento.

Jan Forsse, presidente di Alchemy, che detiene i diritti di Teddy Ruxpin ha detto:

Teddy incoraggia due cose di cui il mondo ha sempre bisogno: connessione e immaginazione. Siamo molto contenti di lavorare con DJ2, e siamo molto gratificati dal fatto che persone come Dmitri e il suo team conservino la loro passione e il loro legame con il nostro Teddy. Come noi, vogliono continuare a condividerlo con i bambini del mondo.

Lo sviluppo del film è ancora alle prime fase ma l’obiettivo è quello di creare un lavoro simile a Sonic della Paramount, prima di pensare di potere creare una nuova serie animata.

