Se oggi si legge o sente “teen drama” le reazioni possono essere tra le più svariate, questo perché nel corso del tempo il genere cinematografico e televisivo assorbe tante influenze, legate soprattutto al periodo storico di appartenenza. Un dramma adolescenziale dei giorni nostri non si avvicina nemmeno lontanamente ad uno degli anni ’90, perché così come muta la società e la cultura circostante, cambia anche la sua rappresentazione. Nonostante tutto, si tratta comunque di un genere largamente seguito dal pubblico, nel bene e nel male. Vediamo cosa lo spinge ad essere così influente nella serialità televisiva, quali sono le sue caratteristiche principali e come si evolve nel corso del tempo.

Teen drama: com’era prima e cos’è diventato oggi

Teen drama: cos’è e come si evolve

Il teen drama è un genere televisivo drammatico che fa degli adolescenti non solo il target di riferimento ma anche il proprio oggetto di rappresentazione. Si tratta di una categoria molto legata alla produzione cinematografica e televisiva americana, in origine di ambientazione prevalentemente familiare come Happy Days (1974).

Happy Days

Tuttavia si tende ad identificare le vere origini del teen drama nel 1990, negli Stati Uniti, con la serie TV Beverly Hills 90210. Inizialmente avrebbe dovuto essere una sorta di remake di Happy Days, finendo invece col diventare qualcosa di distante e di nuovo. È forse la prima volta in cui l’adolescenza, in tutte le sue sfaccettature, non è strettamente legata alle dinamiche familiari, riuscendo quindi a non essere un topic secondario o subordinato, bensì l’oggetto principale. I teenagers non sono più solo i figli dei protagonisti, ma lo diventano essi stessi, portando sotto i riflettori temi ulteriori: la crescita, le relazioni sentimentali, la sessualità e diverse problematiche sociali di cui un adolescente può cadere vittima in un periodo di vita particolarmente delicato e di transizione.

L’ultima metà degli anni ’90 e i primi anni Duemila sono i due periodi di massima diffusione del teen drama, non solo statunitensi. Sono gli anni di Dawson’s Creek, The O.C., Gossip Girl, Skins, serie TV che segnano la generazione dei Millennial. Il pubblico coetaneo rispetto ai personaggi ci si rivede, così pieni di sogni e speranze, paure per il futuro, invischiati in drammi familiari e sentimentali. I più giovani, invece, romanticizzano ciò che li aspetta da adolescenti, e intanto hanno un primo assaggio di quelle tematiche importanti, specialmente sociali, che rendono il teen drama un’opera di formazione e non solo d’intrattenimento.

Dawson's Creek

Un decennio alla volta, il dramma adolescenziale si dimostra sempre più attuale e aperto a nuove tematiche, toccate in maniera totalmente differente. Se agli inizi degli anni ’90, ad esempio, la sessualità è ancora un argomento ostico a cui approcciarsi con cautela, ora che il pubblico stesso ha un’apertura differente, e la tematica è affrontata sotto una luce diversa, sviscerandone altri aspetti. Sembrerà banale dirlo, ma anche solo l’idea di un’inclusività maggiore cambia totalmente le carte in tavola, e tutto è trattato con una consapevolezza più forte, non abbandonando mai l’idea di voler formare, educare e sensibilizzare l’audience di oggi.

Dal punto di vista prettamente narrativo, cambiano gli espedienti e gli intrecci, mutano le psicologie dei personaggi; il linguaggio è differente, tant’è che alcuni teen drama risultano “invecchiati male” e, a guardarli ora, sembrano persino perdere la propria credibilità. Eppure, figli del loro tempo, quegli stessi show televisivi occupano ancora un posto fondamentale nella storia di questo particolare genere, divenendo dei veri e propri paradigmi di riferimento per gli esperimenti successivi.

Le caratteristiche fondamentali

Il teen drama possiede delle caratteristiche fisse: si è già parlato dell’età dei protagonisti, della presenza di tematiche precise e dell’intento fortemente formativo al di là di un racconto accattivante. Nonostante diverse costanti imprescindibili, ci sono alcune variabili in base ai due filoni che costituiscono il genere, determinati dal contesto realistico o, di contro, un’ambientazione irrealistica.

Teen drama realistico

Il dramma adolescenziale realistico è quello più diffuso, e porta sul piccolo schermo un universo di finzione verosimile e quanto più possibile vicino alla vita di tutti i giorni. I protagonisti sono ragazzi e ragazze comuni, che affrontano situazioni legate alla scuola, alle amicizie, agli amori, con una particolare attenzione sia per il lato drammatico sia per quello che predilige gli intrighi tipici di quella giovane età.

Buffy l'ammazzavampiri

Teen drama non realistico

Il secondo filone, pur mettendo in scena la vita quotidiana dei personaggi, la cala in un universo irreale, legandosi ad altri generi come il fantasy, l’horror e la fantascienza: Buffy l’ammazzavampiri, Smallville, The Vampire Diaries nascono tra gli anni ’90 e Duemila, e sono solo i primi di una lunga serie. Negli ultimi anni, un titolo emblematico è sicuramente Stranger Things. Nonostante il fattore surreale o soprannaturale, dunque, non si perde mai di vista il focus principale del teen drama classico: analizzare e rappresentare la vita degli adolescenti e tutte le sfide del caso.

Le connotazioni negative

Nel corso degli anni, si diffonde l’opinione condivisa secondo cui il vero teen drama sia morto nel primo decennio degli anni Duemila. Come ogni cosa, anche questo genere sembra funzionare meglio nel periodo di maggiore diffusione e fruizione, nonostante la perpetua evoluzione. Quando in Boris 4 si fa ironia sulla mania di inserire sempre una “storia teen”, anche se questo ci fa sorridere si tratta, in realtà, di una tendenza reale, volta a rendere un dramma adolescenziale anche un racconto il focus è un altro. È per questo che, ad esempio, una serie come Il mistero dei Templari finisce per essere un teen drama nella sua accezione più negativa, mettendo erroneamente in secondo piano il carattere avventuriero del racconto e, soprattutto, del franchise originale.

Il mistero dei Templari

Altra tendenza è quella di banalizzare il teen drama, rendendolo non più un racconto di formazione, ma un semplice calderone di elementi contemporanei che, secondo gli adulti, dovrebbero contraddistinguere l’adolescente medio. Non possono dunque mancare riferimenti a internet ai social media, quasi abusandone, o una contaminazione tra lingua scritta e parlata che, a dire il vero, risulta quasi sempre poco credibile. Il rischio è quello di portare sullo schermo uno scenario che sembra costruito a tavolino, andando ad eliminare proprio la caratteristica principale, ossia il forte contatto con la realtà. È il caso di serie come Elite o Gossip Girl 2, particolarmente sul pezzo per quanto riguarda l’intrigo e il pettegolezzo, ma che risultano una “brutta coppia” di serie TV che possono invece vantare una maggiore plausibilità.

Un ultimo grande problema di oggi riguarda il pubblico stesso che ne fruisce. Quegli stessi spettatori cresciuti con i grandi teen drama sono ormai adulti e fuori target. È il motivo per cui quella stessa audience può percepire una serie come Mercoledì lontana da sé, nonostante il grande successo dell’opera firmata da Tim Burton e dal suo team.

I migliori teen drama di sempre

Beverly Hills, 90210

Composta da 10 stagioni, dal 1990 al 2000, Beverly Hills 90210 nasce dalla mente di Aaron Spelling e Darren Star. È considerata la prima volta in cui una serie televisiva si propone di raccontare la vita degli adolescenti affrontando temi delicati, ancora dei tabù all’epoca: droga, MST, sessualità, alcolismo.

Beverly Hills, 90210

I due fratelli gemelli Brandon e Brenda Walsh si trasferiscono con i genitori da Minneapolis a Beverly Hills, a Los Angeles, dove il padre è stato trasferito per lavoro, e si trovano di fronte ad un mondo nuovo, una nuova scuola, l’esclusivo West Beverly High School, e nuove amicizie.

Nel cast: Jason Bradford Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Luke Perry. La serie è da poco disponibile sulla nuova piattaforma streaming di Paramount Plus.

Dawson’s Creek

Ideata da Kevin Williamson, Dawson’s Creek è trasmessa negli Stati Uniti dal 1998 al 2003, con immenso successo anche in Italia, per un totale di 6 stagioni e 128 episodi, disponibili su NOW e Sky on demand.

Dawson's Creek

Nella piccola cittadina di Capeside, un giovane di nome Dawson Leery sogna di diventare un giorno un famoso regista. Ma ha ancora molto da imparare sulla vita e sui suoi amici. Dawson vive in una casa sul fiume, e sulla riva opposta abita Joey, la sua inseparabile amica di infanzia. Dawson lavora in una videoteca insieme a Pacey, un ragazzo spensierato dal cuore d’oro.

Tra gli attori protagonisti ricordiamo James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams.

Paso Adelante

Stavolta ci si allontana dagli Stati Uniti. Paso Adelante è una serie televisiva spagnola, ideata da Daniel Ecija ed Ernesto Pozuello, che dal 2002 al 2005 diventa un cult nel filone dei teen drama anni Duemila, ampiamente diffuso in Italia con 6 stagioni. Sulla scia di Fame – Saranno famosi, la serie unisce il teen drama al musical.

Paso Adelante

È la storia di alcuni giovani che frequentano la più famosa e importante scuola di ballo e recitazione di Madrid. Lola, Pedro, Ingrid, Silvia e Robert sono i principali protagonisti che, nel tentativo di realizzare i propri sogni, dovranno scontrarsi con diverse problematiche adolescenziali.

Nel cast: Natalia Millán, Mónica Cruz, Batriz Luengo, Silvia Marty e Pablo Puyol.

The O.C.

The O.C., originariamente trasmessa da FOX, è un altro cult statunitense creato da Josh Schwartz. Composta da 4 stagioni, la serie TV va in onda dal 2003 al 2007.

The O.C.

Anche conosciuta come Orange County, O.C. è un paradiso sul mare, abitato da una comunità benestante, in cui ogni cosa appare essere perfetta. Ma sotto la superficie, c’è un mondo di segreti e intrighi. La serie racconta la storia della famiglia Cohen e di Ryan Atwood, un adolescente che arriva dalla parte più povera della contea e viene integrato nella famiglia.

Nel cast troviamo dei giovanissimi Benjamin McKenzie, Peter Gallagher, Kellw Rowan, Mischa Barton. È disponibile in streaming sia su NOW sia su Sky on demand.

Gossip Girl

Dal 2007 al 2012, Gossip Girl diventa in fretta uno dei teen drama più visti e apprezzati, ponendo al centro della sua storia intrighi e pettegolezzi. Ideata da Josh Schwartz e Stephanie Savage, basata sul romanzo di Cecily von Ziegesar, la serie TV si compone di 6 stagioni, per un totale 121 episodi.

Gossip Girl

È la storia di gruppo esclusivo di adolescenti privilegiati di una scuola di preparazione elegante nell’Upper East Side di Manhattan, le cui vite ruotano attorno al blog dell’onnipresente Gossip Girl.

Gossip Girl può vantare un giovane cast dalla futura carriera spianata: Blake Lively, Leighton Meester (The Weekend Away), Chace Crawford, Ed Westwick e Penn Bagdley (You). La serie è disponibile in streaming su Sky on demand e su NOW.

Skins

Dal 2007 al 2013, la serie televisiva britannica Skins vincitrice del premio BAFTA. Dalla mente di Bryal Esley e Jamie Brittain, è composta da 6 stagioni e 61 episodi.

Skins

I protagonisti sono alcuni ragazzi che frequentano lo stesso college di Bristol: Tony, Sid, Cassie, Michelle, Chris, Jal, Anwar, Maxxie, Abigail ed Effy, tutti alle prese con i piccoli drammi quotidiani tipici della loro età. Si parla di amore e sesso, droga e anoressia, ma soprattutto di rapporti tra i giovani, delle loro regole ed aspettative.

Tra gli attori protagonisti: Nicholas Hoult, April Pearson, Mike Bailey, Hannah Murray, Joseph Dempsey.

Glee

Teen drama musicale, Glee nasce curiosamente dalla mente di Ryan Murphy (American Horror Story, Dahmer, The Watcher) insieme a Ian Brennan e Brad Falchuk, con 6 stagioni e 121 episodi trasmessi dal 2009 al 2015, ora disponibili in streaming su Disney Plus.

Glee

Narra vicende di un gruppo di ragazzi, per lo più emarginati, che trova il suo potenziale, umano ed artistico nel club canoro del proprio liceo: le Nuove Direzioni.

Il tutto condito con amori, amicizie, intrecci, ma anche problematiche sociali, non senza un certo velo di umorismo tipico di Murphy. Nel vastissimo cast spiccano Matthew Morrison, Lea Michele, Amber Riley, Cory Monteith, Jane Lynch (Only Murders in the Building 2), Chris Colfer, Kevin McHale, Harry Shum Jr., Dianna Agron, Naya Rivera.

The Vampire Diaries

Dal 2009 al 2017, The Vampire Diaries è tratta dal romanzo Il diario del vampiro di Lisa J. Smith. Deve molto a Buffy l’ammazzavampiri, ma soprattutto ad un fenomeno di portata mondiale avvenuto l’anno precedente: l’inizio della saga di Twilight, con cui tornano di moda i vampiri e, in generale, l’urban fantasy. Ideata da Kevin Williamson e Julie Plec, la serie conta 8 stagioni, per un totale di 171 episodi.

The Vampire Diaries

I due fratelli Salvatore, Stefan e Damon sono due vampiri destinati ad amare la stessa donna fin da quando erano mortali 145 anni fa. Chi dei due riuscirà a conquistare il suo cuore una volta per tutte? Riusciranno i due fratelli a trovare la redenzione per tutti i terribili crimini commessi durante la loro lunga vita da non-morti?

Tra gli attori principali ricordiamo Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder, Steven R. McQueen, Sara Canning. La serie è disponibile in streaming su Netflix.

Pretty Little Liars

Teen drama thriller giallo, Pretty Little Liars è un vero fenomeno della serialità televisiva, andato in onda su ABC Family dal 2010 al 2017 con 7 stagioni e 160 episodi. Ideata da Marlene King, è ispirata al romanzo di Sara Shepard dal titolo Giovani, carine e bugiarde.

Pretty Little Liars

Un gruppo molto affiatato di cinque migliori amiche (Hanna, Emily, Aria, Spencer e Alison) trascorrono insieme il weekend del Labor Day. Durante la notte, però, Alison scompare misteriosamente. Avendo perso la loro “ape regina”, le altre quattro amiche si allontanano e il gruppo si sgretola.

Il cast principale vede delle giovanissime Troian Bellisario, Ashley Benson, Lucy Hale, Shay Mitchell e Sasha Pieterse.

Teen Wolf

Dalla mente di Jeff Davis nasce Teen Wolf, altro teen drama sovrannaturale statunitense, trasmesso dal 2011 al 2017 su MTV.

Teen Wolf

Le avventure del licantropo Scott McCall e del suo gruppo di amici. Stiles è il suo migliore amico, Lydia è la reginetta della scuola, segretamente un genio, Allison un’arciera arrivata da poco in città. Infine c’è il licantropo Derek Hale, un giovane con l’animo tormentato e dal passato oscuro che è in cerca di risposte sulla tragedia che lo ha colpito da ragazzino.

Nel cast troviamo Tyler Posey, Dylan O’Brien, Holland Roden, Tyler Hoechlin, Crystal Reed.

Stranger Things

Dal 2016 Stranger Things è uno show televisivo statunitense di portata mondiale, una delle serie TV Netflix più seguite. Creata da Matt e Ross Duffer, la serie fantascientifica omaggia gli anni ’80 sotto diversi aspetti, specialmente cinematografico e musicale. Finora conta 4 stagioni e 34 episodi.

Stranger Things

Ambientata negli anni ’80 nella cittadina immaginaria di Hawkins, la serie segue le vicende di un gruppo di personaggi che viene sconvolto dalla misteriosa scomparsa del dodicenne Will Byers, le cui ricerche coinvolgeranno sia le autorità che la famiglia e i migliori amici del giovane. Al contempo, l’apparizione di una strana ragazzina dotata di poteri psichici e gli avvistamenti di mostruose creature, diventano il punto di partenza per una scoperta inimmaginabile.

Nel cast: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin.

Sex Education

Dal 2019, la serie televisiva britannica di Laurie Nunn è disponibile su Netflix, con 3 stagioni e 24 episodi. Il titolo, tutt’altro che enigmatico, dà un assaggio del tema principale dello show televisivo: l’educazione sessuale nell’adolescenza.

Sex Education

Il protagonista della serie televisiva è Otis, un adolescente insicuro che, insieme a Eric e Maeve, aiuta i propri compagni di scuola a risolvere alcuni problemi di natura sessuale.

Nel cast spiccano il protagonista Asa Butterfield, insieme a Emma Mackey e alla straordinaria partecipazione di Gillian Anderson.

Mercoledì

Nella top 10 di Netflix per tanti mesi, Mercoledì è un particolare teen drama sul mistero e il sovrannaturale, basato sulla storia della Famiglia Addams, creato da Alfred Gough e Miles Millar, prodotto e in gran parte diretto da Tim Burton. La prima stagione del 2022 conta 8 episodi, ma è già confermato l’arrivo della seconda.

Mercoledì

Dopo un infelice scherzo ad alcuni compagni di classe, Mercoledì Addams è espulsa da scuola per l’ennesima volta. La madre Morticia decide di iscriverla alla Nevermore Academy, un istituto per reietti e creature con poteri particolari emarginate dalla società. L’infernale soggiorno di Mercoledì si rivela ben presto eccezionale quando strane presenze e spiacevoli avvenimenti colpiscono la scuola e la città.

Nel cast spiccano l’attrice protagonista Jenna Ortega (You), insieme a Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie (Il trono di spade) Christina Ricci.