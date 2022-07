Attraverso i propri portali ufficiali online Netflix rivela il trailer e key visual di Tekken: Bloodline, l’adattamento anime del celebre videogioco omonimo in arrivo in tutto il mondo attraverso la piattaforma streaming il 18 agosto 2022.

La serie adatterà approssimativamente la storia dello storico videogioco Tekken 3.

Ecco di la key visual:

E, a seguire, le nuove sequenze in video:

the official trailer for Tekken: Bloodline is here! power is everything! pic.twitter.com/ehYyGpFm8q — Netflix Anime (@NetflixAnime) July 19, 2022

“La forza è tutto”. Jin Kazama ha appreso le arti di difesa personale proprie della famiglia di origine, le arti marziali tradizionali dello stile Kazama, dalla mamma dalla tenera età. In ogni caso, il ragazzo si è dimostrato debole quando un mostro misterioso è apparso all’improvviso, distruggendo tutto ciò che gli era caro e cambiandogli la vita. Non riuscendo a perdonarsi per non essere riuscito a fermare il mostro, Jin ha giurato vendetta e cercato il potere assoluto per ottenerla. La sua missione lo porterà all’ultima battaglia su scala globale, il The King of Iron Fist Tournament.

Namco ha lanciato Tekken 3 come arcade nel 1996 e su PlayStation nel 1998. L’ultimo videogioco della serie, invece, è Tekken 7 ed è arrivato su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam nel giugno del 2017. È possibile acquistare l’ultimo capitolo videoludico della serie su Amazon.