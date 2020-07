Teli mare: gli imperdibili per stupire in spiaggia!

Il caldo e l’estate si fanno sentire, ma quale modo migliore per affrontare la stagione estiva (e non solo) con i migliori accessori dedicati a tutti i fan sfegatati del mondo nerd e geek? Vi proponiamo un’ampia selezione di teli mare da utilizzare in spiaggia, in piscina, o anche su una distesa erbosa in montagna e al lago per prendere il sole con stile e con i vostri temi e personaggi preferiti!

I migliori teli mare

Film e Serie TV

Presentiamo una serie di teli mare selezionati i cui temi e stampe sono tratti dalle migliori serie tv, a partire da American Horror Story, con la celebre frase “Normal people scare me”, oppure con i volti de La Casa di Carta. Non mancano nemmeno Stranger Things, Breaking Bad e altre serie che hanno fatto la storia delle serie TV. Tutti i teli sono in cotone e poliestere, per assicurare comfort e morbidezza nei vostri migliori momenti di svago e divertimento!

» Clicca qui per acquistare il telo mare di American Horror Story

» Clicca qui per acquistare il telo mare di La casa di carta

» Clicca qui per acquistare il telo mare di Breaking Bad con i protagonisti

» Clicca qui per acquistare il telo mare di Breaking Bad con il primo piano di Walter White

» Clicca qui per acquistare il telo mare di Stranger Things

» Clicca qui per acquistare il telo mare di Ritorno al Futuro

» Clicca qui per acquistare il telo mare di Ladybug



Disney

Non manca nemmeno il Regno Disney al comando della situazione, che ci regala diversi teli mare con i suoi migliori protagonisti a tema, tra cui spicca chiaramente Ariel, protagonista de La Sirenetta e Mickey Mouse, per non dimenticare Alla ricerca di Dory, gli Avengers e tantissimi altri ancora!

» Clicca qui per acquistare il telo mare degli Avengers

» Clicca qui per acquistare il telo mare de La Sirenetta

» Clicca qui per acquistare il telo mare Frozen con Anna

» Clicca qui per acquistare il telo mare Frozen con Elsa

» Clicca qui per acquistare il telo mare Cars

» Clicca qui per acquistare il telo mare con il genio di Aladdin

» Clicca qui per acquistare il telo mare de Alla ricerca di Dory

» Clicca qui per acquistare il telo mare di Topolino

» Clicca qui per acquistare il telo mare di Minnie

» Clicca qui per acquistare il telo mare di Minnie



DC

Alla carica arrivano anche i personaggi dei fumetti DC, senza i quali non sapremmo vivere! Tra loro spuntano i più famosi, l’uomo pipistrello di Gotham, Batman, disponibile in diverse versioni, Wonder Woman e il supereroe dalla capigliatura che non si scompiglia mai, Superman! Tutti i teli mare sono disponibili in cotone e in diverse misure, sempre comode e con tante stampe originali!

» Clicca qui per acquistare il telo mare di Batman

» Clicca qui per acquistare il telo mare del logo di Wonder Woman

» Clicca qui per acquistare il telo mare di Wonder Woman

» Clicca qui per acquistare il telo mare del logo di Superman

» Clicca qui per acquistare il telo mare del logo e città Gotham di Batman



Harry Potter

Non manca nemmeno la magia del maghetto più famoso di tutti i tempi e dei suoi amici, Harry Potter e i simboli delle casate non potevano che entrare a far parte della nostra “divisa estiva” per affrontare la calura con stile! Proponiamo una serie di simboli, frasi e immagini con personaggi chibi o tratti dal film per la gioia di tutti i fan!

» Clicca qui per acquistare il telo mare con la frase Always

» Clicca qui per acquistare il telo mare con il simbolo di Hufflepuff

» Clicca qui per acquistare il telo mare con il simbolo di Ravenclaw

» Clicca qui per acquistare il telo mare dedicato al Quidditch

» Clicca qui per acquistare il telo mare con personaggi Chibi de La Pietra Filosofale

» Clicca qui per acquistare il telo mare con Harry Potter ricercato n.1

» Clicca qui per acquistare il telo mare con personaggi chibi e quidditch

» Clicca qui per acquistare il telo mare con Hogwarts Express