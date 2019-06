Temple of the Ape Lords una nuova avventura per Clank!

In arrivo Clank! Expeditions: Temple of the Ape Lords, una nuova espansione per il deck building game Clank!

Renegade Game Studios e Dire Wolf Digital annunciano Clank! Expeditions: Temple of the Ape Lords, una nuova espansione per il loro gioco in scatola Clank!.

Clank! è un deck building game di esplorazione, adattamento analogico dell’omonimo mobile game di casa Dire Wolf Digital, ideato da Paul Dennen.

Il gioco, ad oggi, è stato sviluppato in due versioni base diverse: Clank! A Deck-Building Adventure e Clank! In! Space!.

Alle due diverse scatole base sono sono seguite diverse espansioni dedicate alle due diverse incarnazioni del gioco Clank! Sunken Treasure, Clank! The Mummy’s Curse, Clank! Expeditions: Gold and Silk per A Deck-Building Adventure e Clank! In! Space! Apocalypse! dedicata ad In! Space!.

In questa nuova avventura per Clank! A Deck-Building Adventure i giocatori dovranno avventurarsi nel cuore della giungla alla ricerca del mitico Temple of the Ape Lords. Al suo interno si narra vi siano ricchezze e reliquie di una civiltà perduta, ma attenzione gli avventurieri dovranno guardarsi dal guardiano meccanico lasciato a presidiare le antiche sale del tempio dai Signori delle Scimmie.

Clank! Expeditions: Temple of the Ape Lords sarà compatibile con le precedenti scatole della serie A Deck-Building Adventure e permetterà ai giocatori di rendere l’esplorazione a caccia di tesori ancora più avvincente, aggiungendo 2 nuove mappe.

La nuova espansione di Clank! sarà disponibile, in inglese, a partire da settembre 2019 ad un prezzo di 20,00$. All’interno dei ogni confezione di Temple of the Ape Lords potrete trovare: 2 tabelloni di gioco stampati su entrambe le facce, 1 segnalino Boss Signore delle Scimmie, 4 nuovi segnalini giocatore e il libretto delle regole.

In Italia Clank! A Deck-Building Adventure! è stato localizzato da Raven Distribution, ma al momento non abbiamo informazioni su eventuali uscite future di questa serie.