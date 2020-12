Tenet a noleggio su Amazon Prime Video a soli € 0.99

Tenet, l’ultima fatica di Christopher Nolan, è disponibile per il noleggio su Amazon Prime Video a soli € 0.99. Non sappiamo se si tratti di un glitch o di una offerta a tempo fatto sta che l’occasione è sicuramente molto conveniente qualora non abbiate ancora visto il film o vogliate rivederlo.

Tenet – il film

Scritto, diretto e prodotto dall’acclamato regista Christopher Nolan (Inception, Dunkirk), Tenet è uscito a livello globale nell’agosto 2020 incassando circa 350 milioni di dollari. Nel cast figurano John David Washington (BlacKkKlansman, la serie TV Ballers) nel ruolo del Protagonista, Robert Pattinson (i film di Twilight, The Lighthouse, The Batman), Elizabeth Debicki (Guardiani della Galassia Vol. 2, Il grande Gatsby), Dimple Kapadia (Angrezi Medium), Martin Donovan (Ant-Man, Fahrenheit 451), Fiona Dourif (Il culto di Chucky), Yuri Kolokolnikov (Come ti ammazzo il bodyguard), Himesh Patel (Yesterday), Clémence Poésy (Harry Potter e i Doni della Morte), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron), con Michael Caine (Inception, Le regole della casa del sidro, Il cavaliere oscuro) e Kenneth Branagh (Dunkirk, Assassinio sull’Orient Express).

Eccovi la criptica trama:

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.

Christopher Nolan e la polemica contro i film in streaming

Christopher Nolan non ha però mancato di esternare il suo dissenso sulla mossa, rivoluzionaria, ufficializzata da WarnerMedia che ha deciso di “ibridare” l’uscita di tutte le sue pellicole previste per il 2021. I film previsti, come ben sappiamo, infatti usciranno contemporaneamente sia in sala, ove possibile, che sulla piattaforma streaming HBO Max dove saranno disponibili per circa 30 giorni.

Il regista ha dichiarato che la mossa di WarnerMedia non ha alcun senso dal punto di vista economico. Qualsiasi esperto di economica sarebbe in grado di etichettare questa non come una mossa di rottura ma una vera e proprio disfunzione che minerà per sempre l’economia del mercato cinematografico.

Non le ha mandate a dire il regista riferendosi a HBO Max:

Molti dei più grandi registi e attori contemporanei sono andati a dormire sapendo di poter lavorare con la migliore casa di produzione al mondo e si sono risvegliati invece lavorando per il peggior servizio streaming attualmente in commercio.