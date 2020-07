Tenet: ecco quanto durerà il film di Christopher Nolan

L’attesissimo nuovo film del regista Christopher Nolan ha finalmente una durata ufficiale annunciata a sorpresa dal Korea Media Ratings Board. Il film doveva essere il primo blockbuster ad aprire le porte dei cinema e riportare gli spettatori nei multisala dopo la pandemia di Coronavirus.

Inizialmente atteso per il 17 luglio, Tenet è stato già rinviato due volte e adesso è atteso per metà agosto negli Stati Uniti e per il 26 agosto in Italia, tuttavia pare che ancora possa subire qualche altro rinvio. Per mantenere alto l’interesse degli spettatori, da poco il Korea Media Ratings Board ha annunciato la durata della pellicola che si attesterebbe sui 150 minuti, ovvero due ore e mezza.

Con i suoi 150 minuti di durata, Tenet supererebbe Dunkirk, l’ultimo film di Nolan, che aveva una durata di 107 minuti, ma sarebbe ugualmente più corto di 19 minuti rispetto al suo epico film Interstellar.

La sinossi ufficiale del film è la seguente:

John David Washington è il nuovo protagonista di Tenet che racconta un’azione epica che ruota intorno allo spionaggio internazionale, ai viaggi nel tempo e all’evoluzione, mentre un agente segreto deve cercare in tutti i modi di prevenire la Terza Guerra Mondiale. Il Protagonista viaggia attraverso un mondo crepuscolare in una missione che si svolgerà in qualcosa al di là del tempo reale. Non un vero e proprio viaggio nel tempo, ma una sorta di inversione temporale.

Scritto e diretto da Christopher Nolan, il film è interpretato da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Kenneth Branagh e Himesh Patel. Christopher Nolan è anche produttore insieme a sua moglie Emma Thomas, con Thomas Hayslip nei panni di produttore esecutivo.