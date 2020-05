Tenet: l’idea del trailer su Fortnite è stata di Christopher Nolan

I fan di Christopher Nolan e non solo hanno atteso con impazienza l’arrivo del nuovo trailer del film Tenet per tutto il pomeriggio di ieri. In realtà invece del trailer ad un certo punto è stato annunciato che il filmato sarebbe arrivato su Fortnite alle 20:00 ET (in Italia erano le 2 di notte).

Molti hanno pensato che l’idea fosse stata di Epic Games che in qualche modo aveva convinto il noto regista a mostrare il trailer del proprio film sul celebre Battle Royale, ma in realtà l’idea per il debutto del trailer di Tenet su Fortnite è stata interamente di Christopher Nolan. Lo ha confermato il Direttore Creativo di Epic Games Donald Mustard in un tweet:

The idea of debuting the TENET trailer came from a phone call with Christopher Nolan. We were all talking about our love of seeing new trailers in a THEATER and how sad we were that we can’t do that right now – but how maybe this could be the next best thing. Hope you love it! — Donald Mustard (@DonaldMustard) May 21, 2020

“L’idea di far debuttare il trailer di Tenet [su Fortnite] è nata da una telefonata con Christopher Nolan. Stavamo parlando del nostro amore nel vedere nuovi trailer in un cinema e di quanto fossimo tristi di non poterlo fare adesso, ma anche di come questa idea [il trailer su Fortnite] potrebbe essere la migliore strategia in futuro. Spero vi piaccia! “

In un follow-up, Mustard ha aggiunto:

“Quando facciamo qualcosa del genere, tutto nasce sempre da una relazione tra creativi che cercano di dare vita a qualcosa che pensiamo possa essere fantastico”.

Questa collaborazione tra il regista e il team di Epic Games non si ferma solo qui. Quest’estate, infatti, verrà proiettato sempre su Fortnite uno dei film del regista, per intero e gratuitamente. A comunicarlo è Geoff Keighley, sempre su Twitter:

Just announced during the Tenet trailer premiere – Christopher Nolan is bringing one of his iconic films to @FortniteGame this summer for a full length free screening for fans! pic.twitter.com/ZzmqvhYlpW — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 22, 2020

“È stato appena annunciato durante la premiere del trailer di Tenet: Christopher Nolan porterà uno dei suoi film iconici su Fortnite quest’estate per una proiezione per intero e gratis per i fan!”

Il nuovo film di Nolan è uno tra i pochi film a confermare la data di uscita nell’estate 2020. Warner Bros. ha infatti deciso di non annullare o rinviare l’uscita di Tenet atteso per il 17 luglio. In realtà anche in questo c’è un piccolo mistero poiché sia nel trailer che nell’account Twitter ufficiale del film è stata rimossa recentemente qualunque menzione alla data di uscita ufficiale, portando alcuni a chiedersi se il film possa effettivamente ritardare la data di uscita.