Tenet: ecco il nuovo trailer del film di Christopher Nolan

Da poche ore è stato diffuso il nuovo trailer di Tenet, l’ultima pellicola di Christopher Nolan che potrebbe essere il primo trampolino di lancio del cinema post-pandemia da Coronavirus. Già nella giornata di mercoledì erano trapelati degli indizi che presagivano l’uscita di un nuovo filmato, ma ieri è arrivato l’annuncio a sorpresa riguardo ad una anteprima mondiale del trailer su Fortnite:

Jump into Party Royale now to catch the premiere of the newest trailer for Christopher Nolan’s @TENETFilm. We’ll save you a seat in front of the big screen. pic.twitter.com/4LZdI1wWTu — Fortnite (@FortniteGame) May 21, 2020

Tenet: il trailer

Ecco a voi il nuovo trailer di Tenet, il prossimo film di Christopher Nolan:

La trama del film resta segreta, ma in questi pochi minuti di trailer possiamo scoprire degli aspetti più concreti riguardo alla nuova pellicola di Christopher Nolan. I protagonisti possono viaggiare nel tempo, in particolare spicca la frase “inversione del flusso del tempo” con la quale possiamo immaginare la presenza di scene d’azione adrenaliniche e particolari come quelle osservate in Inception. I protagonisti, infine, possono andare nel futuro, in una vera e propria missione che pare mettere in gioco la sopravvivenza dell’intera umanità cercando di evitare quella che sembrerebbe essere una Terza Guerra Mondiale.

In Tenet vedremo John David Washington (BlackKklansman), Robert Pattinson (The Lighthouse, The Batman) e Elizabeth Debicki (The Man From U.N.C.L.E., Guardians of the Galaxy Vol. 2). Accanto a queste star, nel cast ci saranno Dimple Kapadia (Dil Chatwa Hai, Dabangg), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron, Kick-Ass), Clémence Poésy (In Bruges), Michael Caine (The Dark Knight, The Prestige), Himesh Patel (Yesterday) e anche Kenneth Branagh (Dunkirk, Assassinio sull’ Oriente Express). Alla fotografia troviamo Hoyte van Hoytema, alla colonna sonora Ludwig Göransson, la montatrice è Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher.

Ricordiamo che Tenet dovrebbe uscire negli Stati Uniti il 17 luglio, ma non sappiamo ancora la strategia di Warner Bros. per il mercato italiano. La produzione della pellicola, che ha visto girare alcune scene anche in Italia, ha un budget di circa 200 milioni di dollari.