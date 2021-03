Tenet su un Game Boy Advance: ecco l’esperimento di uno YouTuber

Il modo ideale per guardare Tenet, secondo il regista Christopher Nolan (e molti altri), è al cinema. L’anno scorso, nel bel mezzo della pandemia, il regista aveva affermato:

“Questo è un film la cui immagine e il cui suono hanno davvero bisogno di essere goduti nelle vostre sale cinematografiche preferite sul grande schermo”.

Sappiamo tutti come è andata e anzi, Nolan è stato alquanto fortunato perché è riuscito a piazzare il suo film nell’unico breve periodo di apertura dei cinema. Molte persone, però, hanno apprezzato la pellicola a casa e questo ha ispirato lo YouTuber Bob Wulff, che gestisce il canale WulffDen, a inserire il blockbuster sulle cartucce del Game Boy Advance. Wulff, ovviamente, ha anche ammesso candidamente che questo è “molto probabilmente il modo peggiore di vedere Tenet“.

Lo YouTuber ha diviso il film, della durata di due ore e mezza, in cinque cartucce poiché per avere un video che sia quantomeno guardabile si possono inserire solo spezzoni da 30 minuti all’interno di una cartuccia per Game Boy Advance. In ogni caso Wulff ci ha messo talmente tanto impegno da realizzare anche delle etichette personalizzate.

Naturalmente ha dovuto accettare dei forti compromessi. Innanzitutto ha ridotto il video a sei fotogrammi al secondo con una risoluzione di 192×128 e un bitrate di 8 KB/s. Il software utilizzato da Wulff, infine, consente di accelerare il video di un terzo tramite impostazioni predefinite così da controbilanciare il problema dei bassi fotogrammi al secondo. Il risultato non è esattamente l’esperienza incontaminata del cinema IMAX che Nolan avrebbe sperato.

Inoltre molti spettatori hanno già trovato difficile ascoltare gran parte dei dialoghi in Tenet a causa del discutibile mix di suoni, quindi potete solo immaginare di provare a guardare il film con un altoparlante del GBA. In ogni caso non è la prima volta che viene svolta una “pazzia” del genere: in passato vennero trasposti tramite cartucce alcuni episodi di spettacoli come Pokémon o SpongeBob SquarePants, ma c’erano anche dei film completi come Shrek e Shark Tale. Con l’avvicinarsi del ventesimo anniversario del GBA, sembra il momento perfetto per ordinare alcune cartucce GBA Video e provare a guardare il vostro film preferito in un formato terribile.