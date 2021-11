Tenken – Reincarnato in Una Spada, recensione: un’avventura magica e spettaccolare

Amanti del fantasy preparatevi. Perché se state cercando un isekai ricco di magie, duelli e combattimenti brutali, Tenken – Reincarnato in una Spada è il manga che fa per voi!

Tenken – Reincarnato in una Spada: a proposito dell’opera

Tenken – Reincarnato in una Spada nasce come serie di light novel scritta da Yuu Tanaka e illustrata da LLO, pubblicata in Giappone sul sito web Shōsetsuka ni Narō nell’ottobre 2015. La serie è stata successivamente concessa in licenza da Micro Magazine, che ha pubblicato il primo volume nel luglio 2016 mentre la casa editrice Gentosha, sulla rivista Denshi Birz, ha serializzato, dal 9 dicembre 2016 al 15 gennaio 2018, l’adattamento manga, disegnato da Tomowo Maruyama.

Dopo l’interruzione della rivista il manga è stato pubblicato su Comic Boost e, in seguito, i singoli capitoli sono stati pubblicati in diversi volumi tankōbon, il primo dei quali è uscito nell’aprile 2017. L’opera si compone di un totale di 10 volumi il cui primo è stato pubblicato dalla Planet Manga il 30 settembre. È stato recentemente annunciato l’adattamento anime.

Mi ero ormai rassegnato al mio triste destino, quand’ecco che apparve un angelo con le orecchie soffici e pelose!

Tenken – Reincarnato in una Spada: sì, sono resuscitato in una spada di egregia bellezza

Protagonista della storia è Fran, una ragazzina appartenente al clan dei Gatti, catturata dopo la morte dei genitori e in procinto di essere venduta da un commerciante di schiavi. Ma proprio quando per Fran sembra non esserci speranza, la carovana viene attaccata da un Twinhead Bear, un orso enorme a due teste, che la distrugge e permette così alla ragazzina di poter scappare. È a quel punto che, mentre gli altri schiavi vengono uccisi davanti ai suoi occhi, Fran sente una voce che chiede aiuto. Si tratta di uno spadone, conficcato nel terreno. Utilizzando la spada come se fosse un prolungamento del suo corpo, Fran riesce e sconfiggere non solo l’orso, ma anche il mercante di schiavi, ritrovando così la libertà perduta.

Nel secondo capitolo scopriamo che la spada era in realtà un essere umano, investito da una macchina il cui guidatore, cellulare in mano, si era distratto. L’uomo, di cui ancora non sappiamo il nome, viene così reincarnato in un altro mondo, peccato che non è più un essere umano, ma una spada! Una gran bella spada in realtà, decorata di tutto punto e di buona fattura. L’uomo si abitua in fretta alla nuova situazione, accettando il suo destino, in fondo nella sua precedente vita era il classico otaku amante degli anime, manga, VRMMO e light novel, quindi per lui quello che gli è capitato si può considerare quasi normale. Quello che deve fare è trovare un padrone. Inizia così a vagare per il nuovo mondo, scopre di potersi muovere da solo, e ingaggia combattimenti per conquistare nuove skills e potenziarsi.

Dopo un mese lo spadone non ha ancora incontrato nessun umano. Proprio quando sta per arrendersi ecco che il destino gli fa incontrare Fran, la quale decide di tenerlo con sé e gli dà nome di Maestro. In fondo, da questo momento in poi, è grazie a lui se imparerà una grande quantità di skills, incantesimi e affinerà le sue tecniche di combattimento.

I due si mettono quindi in viaggio verso la città di Alessa ed è lì che Fran sosterrà l’esame per diventare un’avventuriera e portare avanti la volontà dei suoi defunti genitori.

Tenken – Reincarnato in una Spada: come in un vero gioco di ruolo

Tenken – Reincarnato in una Spada ha tutto quello che un isekai fantasy degno di questo nome dovrebbe offrire: un mondo magico, combattimenti spettacolari, creature antropomorfe, come la protagonista che presenta orecchie e coda da gatto e, sotto questo aspetto, il manga ci porta alla mente DanMachi – Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon?, che insieme al light novel, è pubblicato in Italia dalla J-POP.

Allo stesso modo, la struttura della storia ricorda SAO: dal modo in cui i protagonisti acquisiscono nuove skills, al ranking nel quale vengono catalogate le creature magiche, dal grado G, ovvero i più deboli che possono essere sconfitti da qualsiasi umano adulto, fino al grado S, le creature mitiche in grado di distruggere un mondo. Allo stesso modo anche gli avventurieri vengono classificati in base alle loro abilità, quindi abbiamo il grado più basso, ossia i principianti, fino a salire al grado S, che sta per Leggenda (e a quanto pare in questo mondo, fino ad ora, ne esistono solo 8).

Sconfiggere i mostri vuol dire acquisire nuove competenze, potenziare quelle già apprese e salire di livello. Non solo: ogni volta che si acquisisce un’arma bisogna abilitarla all’uso seguendo regole precise (è per questo che Fran ha dovuto per forza dare un nome alla sua spada). Insomma, Tenken – Reincarnato in una Spada assomiglia a un vero gioco di ruolo. Gli stessi mostri nascondono delle pietre magiche, o Magic Stone, che permettono di acquisire nuovo potere e salire di livello. Entrare in una Gilda è poi fondamentale per diventare un avventuriero e bisogna scegliere una classe di appartenenza. Di norma si sceglie quella che valorizza appieno le proprie skils, poiché garantisce una maggiore crescita nelle abilità corrispondenti a quella tipologia: ad esempio Fran sceglie di diventare una Magic Sword Lord.

Ultimo ma non ultimo di importanza, anzi, particolarmente interessante, è il fatto che il protagonista venga reincarnato in una spada. Sebbene infatti le modalità della sua morte sono ormai un cliché di questo genere di storie, scontato poi il fatto che si tratti di un otaku malato di giochi e anime, di tutte le storie isekai che ho letto finora, questa è la prima volta che viene trasformato in una spada e sarà interessante vedere come si evolverà la vicenda. Altro punto a favore della storia è che, a differenza di molti suoi simili, Tenken – Reincarnato in una Spada non presenta, almeno in questo primo volume, elementi ecchi né hentai.

Tenken – Reincarnato in una Spada: le caratteristiche dell’edizione italiana

Per quanto riguarda l’edizione italiana, la Planet Manga ci propone un’edizione di pregio, a partire dalla copertina, sulla quale spicca una bellissima immagine a colori della protagonista. Anche le alette sono utilizzate con grande intelligenza, una decorata con lo stemma, mentre l’altra ci presenta alcune delle creature di questo mondo magico: i Lesser Wyvern, i Twinhead Bear, i Gourmet Orc e i classici Goblin. Anche l’utilizzo dello stesso carattere del titolo è suggestivo, visto che riporta alla mente quelli dei classici libri fantasy.

Un’altra particolarità del manga è che, all’inizio di quasi ogni capitolo, ci viene proposta la scheda tecnica con tutti i dati dei personaggi, un buon modo per conoscere meglio i protagonisti dell’opera, molto spesso sottovalutato, ma importante soprattutto in questo genere di storie. Conclude il volume una storia speciale intitola Fran e i Pancake, in cui Master si destreggia di nuovo in cucina per soddisfare l’appetito della piccola Fran.