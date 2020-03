Termina Salaryman Futsumashi, spinoff di Blue Exorcist

Il numero uscito in Giappone lo scorso mercoledì della rivista edita da Shueisha Jump SQ ha rivelato che il manga spinoff di Blue Exorcist, Salaryman Futsumashi: Okumura Yukio no Aishū, terminerà la sua corsa con il capitolo conclusivo previsto per il prossimo numero della stessa rivista che sarà pubblicato il prossimo 3 aprile.

Il manga iniziò la sua serializzazione nel numero di aprile 2013 della rivista Jump SQ. 19, successivamente chiusa, ed è stata raccolta in Giappone in volumi tankōbon di cui l’ultimo, il terzo è uscito a febbraio 2017, possibile quindi che dopo la conclusione della serie esca un quarto e conclusivo volume.

Il manga, supervisionato dallo stesso autore di Blue Exorcist, Kazue Kato, è un shonen di genere comico e segue le vicende quotidiane di Yukio mentre si occupa del suo problematico fratello maggiore.

Blue Exorcist di Kazue Kato è pubblicato in Italia da Planet Manga con all’attivo ben ventitré volumi tankōbon. Dal manga sono state tratte due serie anime, un film, un OAV spinoff, diversi spettacoli teatrali e diversi videogiochi.

Le serie anime sono arrivate in Italia, sottotitolate ma non doppiate, sulla piattaforma streaming Netflix.

Qualora non conosciate Blue Exorcist eccovi la trama:

Il mondo è costituito da due dimensioni parallele e speculari l’una all’altra, separate ma al contempo strettamente interconnesse, quella di Assiah (il mondo umano) e quella di Gehenna; la seconda dà rifugio ai demoni guidati da Satana, padrone del regno infero.

La storia ruota attorno a Rin, un adolescente scapestrato ma dotato di grande forza e coraggio: non ha mai conosciuto la madre, morta di parto, e cresce assieme al fratello gemello Yukio allevato amorevolmente dal padre adottivo esorcista Shiro. Il ragazzo ad un certo momento verrà però a scoprire ch’egli in realtà è il figlio di Satana e che Yukio è da sempre in grado di percepire la presenza dei demoni.

Assistendo alla morte di Shiro per mano dei demoni, Rin fa ciò che il padre adottivo gli chiese di non fare mai, estrarre cioè dal fodero la spada “ammazza-demoni” Kurikara, una katana che contiene sigillati tutti i suoi poteri soprannaturali. Da quel momento in poi, Rin non solo ottiene caratteristiche demoniache permanenti come zanne, orecchie appuntite e coda, ma anche il potere di bruciare tra fiamme blu che possono distruggere tutto ciò che tocca.

Poco dopo la partenza di Yukio per l’Accademia della Vera Croce, anche Rin vi si iscrive, con l’intenzione di divenir un fortissimo esorcista in grado di sconfiggere Satana e vendicar in tal modo la morte dell’amato genitore adottivo. Qui incontrerà molte persone con cui si dovrà via via confrontare, sia amici che nemici: soprattutto dovrà cercar di capire quali siano le autentiche intenzioni e sentimenti del preside Mephisto, di certi insegnanti, dei suoi compagni e anche dello stesso Yukio nei suoi confronti.