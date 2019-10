Terminator Dark Fate: The Card Game presto in vendita!

River Horse ha ufficializzato che ben presto inizierà la vendita di Terminator Dark Fate: The Card Game. Siete pronti per una sanguinosa partita?

Il mitico merchandise di Terminator si arricchisce di un nuovo prodotto chiamato Terminator Dark Fate: The Card Game. Si tratta di un nuovo gioco in scatola prodotto da River Horse, che sarà presto disponibile all’acquisto nei migliori negozi del settore.

Terminator Dark Fate: The Card Game è un gioco cooperativo che consente da due a quattro giocatori di confrontarsi per sfuggire all’ineluttabile Gen-9. Per raggiungere questo obiettivo, essi dovranno necessariamente raccogliere tutti gli armamenti disponibili per difendersi dagli attacchi del nemico.

La scatola, per chi non lo sapesse, contiene: 218 carte (tra cui 182 Fate Cards, 30 Wound Cards, 4 Rev-9 Cards e 4 Character Cards), 20 gettoni danno e il classico opuscolo del regolamento.

In attesa della vendita ufficiale, l’editore ha confermato ufficialmente che gli appassionati possono prenotare il gioco in questione al seguente indirizzo. L’uscita, invece, è programmata per i prossimi mesi. Si vocifera che sarà disponibile nell’ultimo mese dell’anno.